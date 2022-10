Diretta/ Avellino Catanzaro streaming video tv: capolista per la fuga (Serie C)

DIRETTA AVELLINO CATANZARO: OSPITI FAVORITI!

Avellino Catanzaro, in diretta domenica 30 ottobre 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino, sarà una sfida valida per la 11^ giornata del campionato di Serie C. Potenziale big match di giornata, con l’Avellino chiamato a scalare ancora la classifica contro un Catanzaro che domina ancora il girone C. L’arrivo di Rastelli in panchina sembra aver regalato una scossa agli irpini, tornati alla vittoria con un rocambolesco 2-3 sul campo della Virtus Francavilla.

La marcia del Catanzaro è però finora quella di un caterpillar, l’ultimo 2-0 alla Juve Stabia ha rappresentato la sesta vittoria consecutiva in campionato per i giallorossi sempre però tallonati in classifica da Crotone e Pescara, rispettivamente a 3 e 5 lunghezze di distanza. Il 30 settembre 2021 è terminato a reti bianche l’ultimo confronto tra le due formazioni in Irpinia, 1-3 per il Catanzaro nell’ultima vittoria calabrese al “Partenio” l’8 novembre 2020 mentre l’Avellino non batte i giallorossi in casa dal 2-0 del 16 dicembre 2012.

AVELLINO CATANZARO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Catanzaro sarà una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare la trasmetterà dunque sul canale numero 254 di Sky senza dimenticare l’alternativa di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque anche in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO CATANZARO

Le probabili formazioni della diretta Avellino Catanzaro, match che andrà in scena allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino. Per l’Avellino, Massimo Rastelli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Marcone, Ricciardi, Moretti, Aya, Zanandrea, Franco, Casarini, Matera, Russo, Trotta, Micovschi. Risponderà il Catanzaro allenato da Vincenzo Vivarini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Vandeputte, Sounas, Ghion, Verna, Tentardini; Biasci, Iemmello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Avellino Catanzaro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria dell’Avellino con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Catanzaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.00.











