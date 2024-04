DIRETTA/ Avellino Crotone video streaming tv: sarà il quarantesimo confronto (27 aprile 2024, Serie C)

DIRETTA AVELLINO CROTONE: TESTA A TESTA

Sta per cominciare la diretta Avellino Crotone che si prepara al quarantesimo testa a testa della storia di questi due club. Nel computo totale fin qui c’è un buon equilibrio con 17 vittorie rossoblu, 15 biancoverdi e 7 gare finite in parità. L’esito X non si verifica però dal 2016, quando finì 0-0: questa partita fu anche l’ultima in Serie B tra queste due squadre.

Infatti, dalla stagione 2022/2023 le due compagini si sono sfidate solo in Serie C con una vittoria dei pitagorici e due di fila dei Lupi, che si sono aggiudicati anche il match d’andata per 1-0. Il primo storico match è stato invece disputato nel 1960, anche in quel caso Serie C e se lo aggiudicò il Crotone. La gara con più reti tra Avellino e Crotone è il 4-2 del 1967. Vedremo se l’Avellino accorcerà sul Crotone o se saranno i rossoblu ad allungare la differenza di vittorie. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA AVELLINO CROTONE STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Sabato 27 aprile alle ore 18.30 sarà possibile seguire la diretta Avellino Crotone sui canali di Sky e in streaming sulle piattaforme di NOW TV e Sky GO. In alternativa, potrete seguire la diretta testuale con noi che commenteremo le azioni salienti della partita.

LA PRESENTAZIONE

Si accendono le luci del Paternio di Avellino che ospiterà la diretta Avellino Crotone che varrà per la 38esima e ultima giornata del Girone C della Serie C 2023/2024. I padroni di casa sono in cerca di una vittoria per confermare il secondo posto occupato attualmente davanti ai rivali del Benevento. La sconfitta in trasferta contro il Taranto dell’ultima giornata ha complicato il lavoro di Michele Pazienza che sarà obbligato a vincere per ottenere la seconda posizione.

Situazione tranquilla anche in casa Crotone con Lamberto Zauli che cerca i tre punti per confermare la zona playoff e giocarsi un possibile ritorno in Serie B. Al momento, i calabresi occupano l’ottava posizione con 52 punti ma con quattro punti di vantaggio sul Foggia undicesimo e fuori dalla zona playoff.

AVELLINO CROTONE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Cerchiamo di comprendere le probabili formazioni della diretta Avellino Crotone con entrambe le squadre in cerca di una vittoria per confermare l’ottima posizione in classifica. Pazienza potrebbe rimettere al centro dell’attacco Lorenzo Sgarbi in corsa con Gabriele Gori per una maglia dal primo minuto. A centrocampo è pronto ad un minutaggio importante Rocca che potrebbe addirittura trovare la titolarità.

Solo conferme per Zauli che si affida all’ottimo rendimento della coppia offensiva Gomez Tumminiello che rende meno evidenti le instabilità della fase difensiva. Felippe dovrebbe avere un buon minutaggio a centrocampo ed in difesa è pronto anche Rispoli in lotta con Leo per la maglia da titolare.

AVELLINO CROTONE, LE QUOTE

Per chi avesse voglia di puntare qualcosa sull’esito della sfida del “Partenio-Lombardi”, ecco le quote relative al bookmaker Sani per la diretta Avellino Crotone. Irpini favoriti, vittoria dell’Avellino quotata 1.45 mentre l’eventualità di un pareggio viene offerta a una quota di 3.40. Successo dei pitagorici che vede alzare sensibilmente la quota proposta, 4.50 per il successo del Crotone.

