DIRETTA AVELLINO CROTONE, APPENA TRE PUNTI DI DISTACCO

Match da non perdere con la diretta Avellino Crotone di domenica 16 febbraio 2025 alle ore 15:00. Presso lo Stadio Partenio-Adriano Lombardi i biancoverdi dovranno riscattare la sconfitta rimediata contro il Foggia e cercare di tenere a debita distanza i rivali di giornata, lontani appena tre lunghezze. Gli irpini stanno in terza posizione con quarantasei punti, al pari del Benevento, ma non sono stati in grado di avere ragione di una compagine bisognosa di punti salvezza. Ora devono invece fare i conti con una squadra che mira a prenderne il posto in graduatoria.

I Pitagorici hanno infatti raggiunto la quinta posizione grazie ai loro quarantatre punti e sono pure recentemente tornati a vincere rifilando un poker al Potenza. Per i campani una sconfitta vorrebbe dire essere raggiunti dai calabresi che vogliono arrivare il più in alto possibile e cercare la promozione in Serie B magari durante il post regulare season. Attenzione però anche alla presenza del Potenza, che incombe alle loro spalle a distanza di un solo punto.

DIRETTA AVELLINO CROTONE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Si può vedere sia su Now che su Sky la diretta Avellino Crotone. Se siete abbonati potrete usare Now tv o Sky go per la visione in streaming dell’evento oppure sintonizzatevi sul canale Sky Sport 252 se volete vedere il match direttamente sul televisore.

DIRETTA AVELLINO CROTONE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Battuto dal Foggia, l’Avellino potrebbe non riprensentare il modulo 4-3-1-2 con Iannarilli, Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano, Palumbo, Armellino, Sounas, Russo, Patierno e Lescano nelle probabili formazioni della diretta Avellino Crotone. Chi potrebbe ripetere invece il 4-2-3-1 con Sassi, Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron, Gallo, Vinicius, Vitale, Tumminello, Oviszach e Gomez è il tecnico Longo per i rossoblu, che hanno nettamente sconfitto in questo modo il Potenza.

DIRETTA AVELLINO CROTONE, LE QUOTE

Le quote fornite dai bookmakers come Eurobet fanno ben sperare i padroni di casa per l’esito finale della diretta Avellino Crotone. L’1 e dunque la vittoria dei biancoverdi è data a solo 1.95 mentre il 2 ovvero il successo rossoblu è indicato a 3.60. Gli ospiti hanno dunque più o meno le stesse chances di vincere rispetto a quelle di pareggiare considerando l’x fissato a 3.25.