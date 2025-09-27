Tutte informazioni della diretta Avellino Entella, situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito finale

DIRETTA AVELLINO ENTELLA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo i numeri pre partita della diretta di Avellino Entella, due squadre che oggi lottano per i tre punti, quindi grazie ai dati forniti dalla redazione vedremo chi tra queste due riuscirà a dare il meglio di se e a portare a casa la vittoria. L’Avellino fa dell’intensità la sua arma principale: percorre in media 110 km a partita, pressando alto e forzando gli avversari a sbagliare. Questo porta a generare circa 12 conclusioni con un xG di 1,4, ma anche a concedere qualche spazio dietro.

L’Entella, al contrario, preferisce una gestione più ragionata del pallone, con un possesso al 53% e un numero medio di passaggi completati superiore (oltre 420 a partita). In difesa i liguri soffrono, con 1,6 gol subiti di media, mentre l’Avellino mostra maggiore solidità (1,1). Si prospetta quindi un duello tra la fisicità irpina e l’ordine tattico dell’Entella. Ora passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Avellino Entella, il fischio di inizio sta per arrivare e con esso il commento live di questa sfida. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Avellino Entella streaming video, dove seguire la partita

La diretta Avellino Entella è prevista tra le numerose gare in programma alle 15.00 e come tutte sarà disponibile per la visione solo per quella parte di tifosi e appassionati che hanno sottoscritto in precedenza un abbonamento a Dazn per uno dei piani Start, Standard, Plus e Goal Pass che potranno sfruttare grazie allo streaming sul sito o l’applicazione, in alternativa c’è LAB Channel, il canale della competizione che si appoggia ad Amazon Prime Video e OneFootball.

Biancocelesti vogliono uscire dalla crisi

La diretta Avellino Entella sarà giocata al Partenio Adriano Lombardi e sarà valida per la quinta giornata di Serie B che potrebbe rimescolare le carte in tavola in questo inizio di campionato, modificando la classifica e spostando gli equilibri di forza rispetto a quelli che ci si aspettava ai nastri di partenza, i biancoverdi sono una delle neopromosse ma nonostante questo non stanno trovando difficoltà e sono ora nella zona playoff a soli 3 punti dalla vetta dopo la vittoria 3-4 in casa della Carrarese in dieci uomini.

Per i biancocelesti invece la stagione del ritorno in Serie B sta risultando essere più complicata del previsto, soprattutto dopo la sconfitta 2-1 in casa del Padova, ma fino a qui i risultati ottenuti stanno comunque riuscendo a concedere un posto a metà classifica insieme ad un gruppo ben nutrito di squadre.

Formazioni Avellino Entella, probabili undici in campo

I cambiamenti di Raffaele Biancolino per la diretta Avellino Entella saranno minimi e solo per quei giocatori che non potranno essere schierati per via di squalifiche o infortuni, il modulo rimarrà il suo 3-4-2-1 con Iannarilli come portiere, Cancellotti, Simic e Fontanarosa come difensori, Missori, Plamiero, Sounas e Cagnano saranno i centrocampisti, Insigne e Russo i trequartisti e come unico attaccante Crespi.

Per Andrea Chappella invece i cambi saranno maggiori per via delle squalifiche e di modifiche per trovare un risultato diverso da quello dello scorso weekend, verrà mantenuto il 5-4-1 ma a comporlo saranno Colombi, Mezzoni, Parodi, Dalla Vecchia, Marconi e Di Mario, Franzoni, Nichetti, Karic e Fumagalli, e Ankeye.

Avellino Entella, quote e possibile esito finale

La diretta Avellino Entella, nonostante la differenza in classifica tra le due formazioni, potrebbe essere una sfida equilibrata in quanto le due squadre sono entrambe neopromosse dalla Serie C che si conoscono bene e che stanno cercando di ambientarsi al meglio e di ottenere continuità nella categoria cadetta. Secondo Sisal la vittoria biancoverde è l’esito più probabile che infatti verrà pagato a 2.55, ma non si distacca molto dalla vittoria biancoceleste il cui valore scelto è di 2.75, infine ci sarebbe il pareggio che potrebbe però essere il più difficile e quindi fissato a 3.10.