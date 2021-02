Diretta/ Avellino Foggia (Serie C) streaming video Rai: irpini secondi

DIRETTA AVELLINO FOGGIA: PADRONI DI CASA FAVORITI, MA OCCHIO ALLE SORPRESE

Avellino Foggia, in diretta mercoledì 17 febbraio 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Partenio-Lombardi, sarà una sfida valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie C. Gli irpini si presentano all’appuntamento dopo una lunga rincorsa che li ha lanciati al secondo posto in classifica. Le vittorie contro Palermo e Juve Stabia, entrambe di misura, hanno portato i biancoverdi a +2 sul Bari ora terzo, anche se i pugliesi hanno disputato una partita in meno e potenzialmente possono ancora mantenere la seconda piazza. Situazione da consolidare contro un Foggia che comunque continua a stazionare nell’alta classifica del girone C, anche se i Satanelli sono scivolati al sesto posto dopo l’ultimo ko interno contro il Catanzaro. I play off sono comunque un obiettivo lusinghiero per i pugliesi che solo in questa stagione sono tornati tra i professionisti, ma la classifica è ancora corta e la situazione fluida, questa trasferta può essere una verifica importante per la squadra allenata da Marco Marchionni, al di là del confronto tra grandi piazze del Sud, con tante stagioni di Serie A alle spalle.

DIRETTA AVELLINO FOGGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Foggia sarà trasmessa sul canale Rai Sport + HD: appuntamento al numero 57 del digitale terrestre in chiaro per tutti, con la possibilità di seguire la partita anche in mobilità tramite app o sito ufficiale di Rai Play, senza costi aggiuntivi. La visione in diretta streaming video sarà disponibile anche sul portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare della terza divisione: in questo caso si potrà scegliere tra l’abbonamento al servizio oppure l’acquisto del singolo match. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO FOGGIA

Le probabili formazioni della sfida tra Avellino e Foggia allo stadio Partenio-Lombardi. I padroni di casa allenati da Piero Braglia scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Forte; Rocchi, Miceli, L. Silvestri; Ciancio, Carriero, Aloi, De Francesco, Tito; Maniero, Santaniello. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Marco Marchionni con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Jorio; Galeotafiore, Gavazzi, Germinio; Kalombo, Vitale, Salvi, Garofalo, Di Jenno; Di Curcio, Baldé.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Avellino Foggia: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 1.87 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 4.00 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.30 volte l’importo scommesso.

