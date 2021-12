Diretta/ Avellino Foggia streaming video tv: irpini in serie sì (Serie C)

DIRETTA AVELLINO FOGGIA: ZEMAN INSEGUE

Avellino Foggia, in diretta domenica 19 dicembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Irpini decisamente in serie sì, reduci da 11 risultati utili consecutivi in campionato. L’ultimo colpo esterno in casa della Vibonese ha portato i biancoverdi all’aggancio al quarto posto in classifica con Monopoli e Catanzaro, con l’Avellino sempre solido e sconfitto finora una sola volta in campionato.

Il Foggia dista al momento 4 lunghezze rispetto ai diretti avversari di turno, l’ultima vittoria di misura nel derby pugliese contro la Virtus Francavilla è stata preziosa per gli uomini di Zeman, capaci così di riscattare il ko di Catanzaro. Il 17 febbraio scorso l’Avellino ha calato il poker vincendo 4-0 l’ultimo precedente di campionato interno contro il Foggia, mentre i Satanelli non vincono in Irpinia dal 1991: segnò una doppietta Ciccio Baiano e in panchina c’era sempre Zeman.

DIRETTA AVELLINO FOGGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Foggia non è una di quelle disponibili per questa diciannovesima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO FOGGIA

Le probabili formazioni della diretta Avellino Foggia, match che andrà in scena allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino. Per l’Avellino, Piero Braglia schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Forte; Ciancio, Silvestri, Dossena, Mignanelli; Carriero, De Francesco, Mastalli; Micovschi, Gagliano, Di Gaudio. Risponderà il Foggia allenato da Zdenek Zeman con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Alastra; Garattoni, Markic, Sciacca, Martino; Petermann, Gallo, Rocca; Merola, Ferrante, Curcio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Partenio-Lombardi di Avellino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Avellino con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Foggia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.65.

