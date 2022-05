Diretta Avellino Foggia/ Streaming video tv: subito rivincita nei playoff! (Serie C)

DIRETTA AVELLINO FOGGIA: INCROCIO AFFASCINANTE!

Avellino Foggia, in diretta dallo stadio Partenio, si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 4 maggio: grande appuntamento con il secondo turno dei playoff di Serie C 2021-2022. Gli irpini fanno oggi il loro esordio in post season: hanno infatti timbrato il quarto posto nel girone C e, particolare curioso, hanno mancato la qualificazione diretta alla fase nazionale perché all’ultima giornata hanno perso proprio contro il Foggia (ma allo Zaccheria) facendosi così scavalcare dal Palermo e rischiando di uscire di scena eccessivamente presto rispetto alle ambizioni.

Diretta/ Foggia Turris (risultato finale 2-0): reti di Di Grazia e Curcio!

Il Foggia di Zdenek Zeman ha battuto la Turris domenica, confermando la legge del fattore campo: il problema di oggi è che i satanelli sono in trasferta dove il passo in campionato non è stato lo stesso, e soprattutto il regolamento della Lega Pro parla chiaro nel decretare che, in caso di pareggio, a superare il turno nella gara secca sia la squadra messa meglio in classifica, dunque gli irpini. Vedremo cosa succederà tra poche ore nella diretta di Avellino Foggia; mentre aspettiamo che si giochi, facciamo una rapida valutazione circa le probabili formazioni della partita.

Diretta/ Foggia Avellino (risultato finale 2-0): Dalmasso abbassa la saracinesca

DIRETTA AVELLINO FOGGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Foggia non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare (sappiamo che si è trattato della grande novità della stagione), possiamo ricordare che tutta la Serie C è disponibile su Eleven Sports, il sito che ormai da qualche anno fornisce l’intera programmazione del campionato di terza divisione (oltre che della Coppa Italia) in diretta streaming video. Anche qui l’abbonamento è un’opzione, ma la piattaforma consente anche di acquistare di volta in volta il singolo evento. Per questa partita tuttavia sarà disponibile anche la diretta streaming video su Rai Play: solo mobilità – dunque niente televisione – vista la concomitanza con la finale scudetto di volley.

Diretta/ Virtus Francavilla Foggia (risultato finale 2-2) video tv: solo un pari

CLICCA QUI PER LA DIRETTA AVELLINO FOGGIA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO FOGGIA

La diretta Avellino Foggia non inizia bene per Carmine Gautieri: sono squalificati Aloi e Matera, e il primo salterà anche l’eventuale primo turno della fase nazionale. A centrocampo dunque potrebbe toccare a Kragl, che sarebbe schierato interno insieme a Carriero e Mastalli con Ciancio (o Agostino Rizzo) e Mignanelli sulle corsie. In difesa Luigi Silvestri, Davide Bove e Dossena proteggeranno il portiere Francesco Forte; davanti da valutare il cannoniere Riccardo Maniero, in sua assenza per affiancare Murano sarà ballottaggio tra Plescia e Mamadou Kanoute.

Nel Foggia torna Gallo che era squalificato domenica: sarà lui a guidare un centrocampo nel quale con Di Paolantonio ci sarà uno tra Rocca e Petermann. In difesa dovrebbe restare tutto invariato, dunque Sciacca e Di Pasquale a protezione del portiere Dalmasso mentre come terzini giocheranno Garattoni e Alberto Rizzo; tridente offensivo che invece conterà su Alexis Ferrante in qualità di prima punta, a destra ci sarà Merola mentre a sinistra la scelta non è scontata, perché certamente Curcio è favorito ma Di Grazia se la può giocare anche per gli impegni ravvicinati.











© RIPRODUZIONE RISERVATA