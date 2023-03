Diretta/ Avellino Foggia, video streaming tv: Trotta sfida Ogunseye (Serie C)

DIRETTA AVELLINO FOGGIA: PARTITA DA “X”?

Avellino Foggia, in diretta alle ore 17.30 di domenica 12 marzo 2023 allo stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino, è una gara valida per la 31° giornata del girone C di Serie C. Una sfida tra corazzate del girone, reduci da momenti diametralmente opposti.

L’Avellino è tredicesimo con 36 punti, frutto di nove vittorie, nove pareggi e dodici sconfitte. Quattro ko di fila per i Lupi, sconfitti nell’ultimo turno dal Catanzaro per 4-1. Il Foggia, invece, è terzo a quota 49 punti, frutto di quattordici vittorie, sette pareggi e nove sconfitte. Tre successi di fila per i rossoneri, l’ultimo per 2-0 contro la Viterbese.

AVELLINO FOGGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Foggia non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Avellino Foggia sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO FOGGIA

Allenatori alle prese con gli ultimi dubbi della vigilia, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Avellino Foggia. Partiamo dai Lupi, in campo con il 4-3-3: Pane, Ricciardi, Moretti, Benedetti, Tito, D’Angelo, Matera, Mazzocco, Trotta, Marconi, Russo. Passiamo adesso ai Satanelli, Somma conferma il 3-5-2: Ngagne, Rutjens, Kontek, Rizzo, Garattoni, Di Noia, Petermann, Schenetti, Costa, Iacoponi, Ogunseye.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Grande, grandissimo equilibrio nelle quote per le scommesse della diretta Avellino Foggia. Partiamo dall’1-X-2 grazie a Eurobet: la vittoria dell’Avellino è a 2,60, il pareggio è a 2,95, mentre il successo del Foggia è a 2,70. L’Under 2,5 è dato a 1,52, con l’Over 2,5 a 2,35. Poi Gol e No Gol rispettivamente a 1,97 e 1,77.

