Diretta Avellino Juve Stabia/ Streaming video Rai: big match al Partenio! (Serie C)

DIRETTA AVELLINO JUVE STABIA: SFIDA TRA BIG!

Avellino Juve Stabia, diretta dall’arbitro Valerio Maranesi, è la partita in programma oggi, lunedì 19 ottobre 2020, con fischio d’inizio fissato per le ore 21.00. E’ dunque con la diretta tra Avellino e Juve Stabia dallo stadio Partenio che possiamo chiudere un’intensa 5^ giornata del campionato della Serie C, per il girone C: un big match dalla ricca tradizione che pure vedrà in campo due formazioni quanto mai affamate di punti. Da una parte abbiamo infatti i lupi di Mister Braglia, pronti a riaffarermarsi dopo anche l’ultimo ottimo successo rimediato con il Palermo: risultato che ha permesso i biancoverdi di salire fino alla quinta posizione nella classifica del girone C, benché siano stati appena due le partite disputate (l’incontro con la Turris è ancora da completare). Non meno motivata a far bene e naturalmente ambiziosa è anche la Juve Stabia: la squadra campana, da poco retrocessa dalla cadetteria, punta a farvi ritorno al più presto e finora possiamo dire che i ragazzi di Padalino hanno convinto solo a tratti. Con solo sei punti in 4 turni, non c’è niente di meglio che un sonoro successo contro un rivale diretto per la promozione per confermare le altissime ambizioni del club delle vespe.

DIRETTA AVELLINO JUVE STABIA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Juve Stabia sarà affidata alla televisione di stato, che la trasmetterà su Rai Sport trattandosi del posticipo: la partita di Serie C è disponibile anche sul canale gemello Rai Sport + e si potrà seguire, senza costi aggiuntivi, anche con il servizio di diretta streaming video garantito dalla stessa emittente, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per visitare il sito Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

LE PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO JUVE STABIA

Volendo ora esaminare anche le mosse degli allenatori per le probabili formazioni della diretta tra Avellino e Juve Stabia, ecco che per il posticipo del lunedì sera, Braglia dovrebbe schierare i suoi lupi biancoverdi secondo il consolidato 3-5-2. Qui questa sera, dovrebbero posizionarsi dal primo minuto in difesa Rocchi, Miceli e Silvestri, mentre per la mediana non dubitano della loro maglia da titolare D’angelo, De Francesco e Aloi. Per l’attacco infine ecco pronti dal primo minuto Santaniello e Fella, ma non scordiamo che in panchina rimangono pronti Bernardotto e Maniero. Per quanto riguarda l’11 di Padalino, ecco che il tecnico della Juve Stabia dovrebbe ancora puntare sul 4-3-1-2 come modulo di partenza. Qui dovrebbero essere Romero e Cernigoi i titolari in attacco, superati da uno tra Fantacci e Bubas sulla tre quarti. Consegnate anche le maglie in difesa con Allievi e Troest al centro e Rizzo e Garattoni (in gol contro la Virtus Francavilla nella precedente giornata) adibiti in corsia.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda il pronostico per il match di Serie C, ecco che non esitiamo a dare ai lupi il nostro favore al successo. Anche il portale di scommesse Eurobet, nell’1×2 della partita, ha fissato a 2.30 il successo dell’Avellino contro il più alto 2.95 segnato per la vittoria della Juve Stabia, con il pari a 3.25.



© RIPRODUZIONE RISERVATA