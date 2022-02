Diretta/ Avellino Juve Stabia streaming video tv: derby campano (Serie C)

DIRETTA AVELLINO JUVE STABIA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Avellino Juve Stabia, in diretta giovedì 3 febbraio 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino, sarà una sfida valevole per il recupero della 21^ giornata del campionato di Serie C. Derby campano con la formazione irpina proiettata verso il secondo posto in classifica. Il Bari capolista sembra irraggiungibile ma l’Avellino è protagonista della più lunga striscia positiva del campionato, 15 risultati utili di fila l’ultimo dei quali ottenuto vincendo 1-3 sul campo del Potenza.

Anche la Juve Stabia ha comunque regalato un acuto importante nell’ultimo match andando a battere con un rotondo 3-1 il Foggia, dopo due pareggi di fila le Vespe sono tornare alla vittoria riproiettandosi ad una sola lunghezza dalla zona play off. Nel match d’andata a Castellammare di Stabia il match si è chiuso a reti bianche, stesso risultato nell’ultimo precedente disputato ad Avellino tra le due formazioni il 19 ottobre 2020.

DIRETTA AVELLINO JUVE STABIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Juve Stabia non è una di quelle disponibili per questa ventunesima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO JUVE STABIA

Le probabili formazioni della diretta Avellino Juve Stabia, match che andrà in scena allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino. Per l’Avellino, Piero Braglia schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Forte; Ciancio, Dossena, Silvestri, Tito; Carriero, Aloi; Micovschi, Kanoute, Di Gaudio; Maniero. Risponderà la Juve Stabia allenata da Stefano Sottili con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Russo: Donati, Caldore, Troest, Dell’Orfanello; Altobelli, Davì; Guarracino, Stoppa, Schiavi, Eusepi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta tra Avellino e Juve Stabia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Avellino con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Juve Stabia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.



