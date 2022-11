Diretta/ Avellino Juve Stabia, streaming video tv: il derby campano (Serie C)

DIRETTA AVELLINO JUVE STABIA: ALTA TENSIONE!

Avellino Juve Stabia, in diretta mercoledì 30 novembre 2022 alle ore 21.00 presso lo Stadio Partenio di Avellino, sarà una sfida valida per la 16^ giornata del campionato di Serie C. Un derby campano molto importante in termini di classifica, uno scontro diretto per la zona playoff.

Dopo un avvio non esaltante, l’Avellino attualmente occupa il tredicesimo posto con 16 punti in quindici gare, frutto di quattro vittorie, quattro pareggi e sette sconfitte. I biancoverdi sono reduci dalla vittoria per 4-0 ai danni del Taranto. La Juve Stabia, invece, è sesta a quota 22 punti, raccolti grazie a sei vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. I gialloneri hanno ottenuto otto punti nelle ultime quattro uscite.

AVELLINO JUVE STABIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Juve Stabia non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO JUVE STABIA

I due allenatori sono alle prese con i dubbi della vigilia, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Avellino Juve Stabia. Partiamo dai Lupi, in campo con il consueto 4-3-3: Pane, Rizzo, Moretti, Auriletto, Tito, Casarini, Matera, Maisto, Russo, Trotta, Gambale. Passiamo adesso alle Vespe, schierate con il 4-3-3: Barosi, Maggioni, Altobelli, Caldore, Mignanelli, Scaccabarozzi, Berardocco, Ricci, D’Agostino, Santos, Pandolfi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Avellino Juve Stabia vedono leggermente avanti la formazione di casa. Andiamo a scoprire l’1-X-2 grazie ai numeri dell’agenzia Eurobet: la vittoria dell’Avellino è a 2,35, il pareggio è quotato 2,95, mentre il successo della Juve Stabia è a 3,15. L’Under 2,5 è dato a 1,52, mentre l’Over 2,5 paga 2,40 volte la posta. Ben più equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,98 e 1,75.

