DIRETTA AVELLINO JUVENTUS U23 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Arriva tra pochi istanti il big match di questa giornata, la diretta di Avellino Juventus U23. Prima di immergerci però nel rettangolo da gioco cerchiamo di capire che tipo di partita andremo a vedere nel prossimo turno di questa partita. Iniziamo partendo dai padroni di casa che sono una delle forze difensive del campionato. Subisocno in media solo 0,6 reti nell’arco dei novanta minuti. Meglio di loro in Italia solo Juventus e Napoli per fare un confronto. In attacco si affidano ai lanci lunghi e abbiamo infatti 45 cross progressivi tentati ogni partita.

Invece per la Juventus U23 abbiamo un periodo d’oro in cui la squadra ha raccolto una media di 2,5 punti in cinque giornate. Attacco che adesso viaggia sull’1,8 e invece in difesa hanno subito solo 0,9 reti nello stesso campione di partite. Detto questo potrebbe essere una partita con tantissime sorprese e vi invitiamo dunque a rimanere su questa pagina per il prossimo aggiornamento della diretta di Avellino Juventus U23 perché vedremo finalmente il commento live di questa sfida. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA AVELLINO JUVENTUS NEXT GEN INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Non c’è da temere se si vuole vedere la diretta Avellino Juventus Next Gen a patto che siata abbonati a Sky o a Now. Oltre allo streaming offerto dalle app di Now Tv e Sky Go, l’emittente satellitare trasmetterà l’evento pure in televisione sul canale Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

AVELLINO JUVENTUS NEXT GEN, E’ LUNCH MATCH AL PARTENIO

La diretta Avellino Juventus Next Gen è il lunch match di domenica 2 marzo 2025 delle ore 12:30. Presso lo Stadio Partenio-Adriano Lombardi i campani proseguono la loro rincorsa alla vetta dalla seconda posizione, adesso occupata con cinquantadue punti. Le cinque lunghezze che la separano dalla capolista Audace Cerignola non rappresentano però una preouccupazione come lo sono invece le appena tre che la separano dalla prima inseguitrice, ovvero il Monopoli. I Lupi hanno dunque bisogno di evitare ad ogni costo la sconfitta per tenere a distanza le rivali ed al tempo stesso sperare di accorciare sugli Ofantini cercando il terzo successo consecutivo dopo aver battuto anche la Casertana.

I giovani della Vecchia Signora stanno invece vivendo una sorta di situazione di stallo in dodicesima posizione con i loro trentasei punti. I bianconeri sono infatti quasi equamente distanti dalla zona playoff, con Catania e Picerno a quota quaranta, così come da quella valida per la retrocessione, con il Latina al contrario a trenta punti. Il tecnico Brambilla si augura di continuare il cammino intrapreso con i suoi pure in questa ventinovesima giornata del torneo in modo tale evitare ancora una volta una sconfitta che manca addirittura dallo scorso mese di novembre.

AVELLINO JUVENTUS NEXT GEN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Avellino Juventus Next Gen ci fanno pensare all’impiego del modulo 4-3-1-2 con Iannarilli, Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano, De Cristofaro, Palmiero, Sounas, Panico, Lescano e Patierno da parte di mister Biancolino per gli Irpini. Il 4-4-2 con Daffara, Comenencia, Scaglia, Gil, Turicchia, Cudrig, Faticanti, Adzic, Pietrelli, Guerra e Semedo dovrebbe invece essere la scelta più verosimile che effettuerà il tecnico Massimo Brambilla per i giovani piemontesi.

PRONOSTICO AVELLINO JUVENTUS NEXT GEN, LE QUOTE

Le quote dei bookmakers sembrano essere particolarmente favorevoli ai campani se si guarda al pronostico dell’esito finale per la diretta Avellino Juventus Next Gen. Un’agenzia importante come Snai indica i biancoverdi come favoriti per il trionfo in questo match pagando l’1 a solo 1.45. Più remote invece sono le possibilità che la gara termini con un pareggio, dove il segno x sarebbe a 3.75, mentre ancor più scarse sono le chances di successo per i bianconeri, con il 2 quotato addirittura a 6.25, come anche da Sisal.