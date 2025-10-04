Le informazioni sulla diretta Avellino Mantova, situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito finale

DIRETTA AVELLINO MANTOVA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Siamo vicini al fischio di inizio della diretta di Avellino Mantova, ma prima di immergerci nel rettangolo verde della aprtita facciamo un passo verso le statistiche per capire che tipo di partita andremo a vedere nella prossima ora e mezza di gioco. L’Avellino si presenta con numeri di solidità: possesso medio al 52%, precisione all’81% e un xG di 1.25, con 12 tiri a partita (4 nello specchio). La difesa è il vero punto forte: appena 8 conclusioni concesse a gara e grande organizzazione sulle palle inattive.

Il Mantova risponde con un approccio più frizzante: possesso al 54%, precisione all’83%, xG di 1.40, con 14 conclusioni di media e percentuale realizzativa al 15%. In difesa però concede di più (11 tiri subiti a partita), ma compensa con la freschezza atletica, correndo in media 112 km. Sfida che oppone la concretezza irpina alla vivacità offensiva lombarda. Adesso via al commento live della diretta di Avellino Mantova, il fischio di inizio è vicino, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Avellino Mantova streaming video, dove seguire la partita

La diretta Avellino Mantova come già detto dovrebbe iniziare alle 15.00 e come di consueto dalla stessa ora potrà essere seguita anche in televisione o sui propri dispositivi grazie allo streaming che offrono gli abbonamenti a Dazn, per uno tra i piani Start, Standard, Plus e Goal Pass, e LAB Channel, nuovo canale della competizione raggiungibile su Amazon Prime Video e OneFootball.

Biancoverdi lottano per la vetta

Nel pomeriggio di oggi, sabato 4 ottobre, lo Stadio Partenio-Adriano Lombardi accoglierà la diretta Avellino Mantova, settima giornata della Serie B in cui sarà in campo una delle più grandi sorprese della competizione nonché una delle quattro neopromosse dalla Serie C, la squadra biancoverde infatti è riuscita a ottenere undici punti in questo inizio di anno che gli stanno permettendo di essere a lottare per i primi posti in classifica, quelli che potrebbero portare una promozione non pronosticata o la partecipazione ai playoff comunque difficile da immaginare.

Per quanto riguarda i biancorossi invece la sconfitta 2-1 in casa della Juve Stabia rende ancora più difficile il loro percorso che ora vede una sola partita chiusa con risultato positivo delle sei già giocate, la squadra lombarda continua quindi il suo percorso verso una salvezza che per molti è già compromessa nonostante la stagione sia iniziata da poco tempo.

Formazioni Avellino Mantova, probabili ventidue in campo

Sia Raffaele Biancolino che Davide Possanzini dovrebbero apportare delle modifiche alle loro formazioni per la diretta Avellino Mantova visti i risultati non totalmente positivi che sono arrivati lo scorso weekend, i biancoverdi si baseranno sempre sul 3-4-2-1 nel quale però, a differenza del pareggio 2-2 con il Padova, saranno inseriti Iannarilli come portiere, Simic, Enrici e Fontanarosa come difensori, Missori, Palmiero, Kumi e Cagnano come centrocampisti, Biasci ed Insigne come trequartisti alle spalle dell’unico attaccante Lescano. Il modulo dei biancorossi invece è un 4-3-3 ma i protagonisti in campo saranno Festa, Castellini, Cella, Mantovani e Maggini, Wieser, Artioli e Paoletti, Bragantini, Mancuso e Fiori.

Avellino Mantova, quote e possibile esito finale

Dopo gli ultimi risultati è ovvio che nella diretta Avellino Mantova ci sia una squadra nettamente favorita sull’altra per la vittoria finale, prendendo in esame Sisal tra tutti i siti di scommesse infatti la quotazione data alla vittoria dei biancoverdi è quella più bassa di tutte e pari a 1.85. Per quanto riguarda gli altri risultati i valori si alzano ma rimanendo sempre molto simili tanto che la vittoria biancorossa viene segnalata a 3.60 in quanto la più difficile da verificarsi ma rimanendo vicina al 3.50 assegnato al pareggio, risultato che in ugual modo non è considerato possibile.