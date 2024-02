Diretta/ Avellino Messina (risultato 0-0) streaming video tv: ci prova Patierno! (11 febbraio 2024)

DIRETTA AVELLINO MESSINA (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Campania la partita tra Avellino e Messina è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa allenati da mister Pazienza partono forte affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 5′ con una conclusione di Patierno parata dall’estremo difensore avversario Fumagalli. Ecco le formazioni ufficiali: AVELLINO (3-5-2) – Ghidotti; Rigione, Cionek, Frascatore; Cancellotti, De Cristofaro, Armellino, D’Ausilio, Tito; Patierno, Sgarbi. Allenatore: Michele Pazienza. MESSINA (4-2-3-1) – Fumagalli; Lia, Manetta, Dumbravanu, Ortisi; Frisenna, Franco; Ragusa, Emmausso, Zunno; Plescia. Allenatore: Giacomo Modica. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

AVELLINO MESSINA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Avellino Messina sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Avellino Messina sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

SI GIOCA!

Fermiamoci un momento e facciamo una breve lezione di storia sulla diretta di Avellino Messina, dove i precedenti dicono che i padroni di casa si sono imposti in sette partite su sedici incontri disputati. Per l’Avellino, sono registrate solamente due vittorie, mentre sette sono i pareggi tra le due squadre. Nel dettaglio, quattro di questi pareggi hanno visto il risultato finale di 0-0, divenendo di fatto il punteggio più frequente nei confronti tra le due formazioni. Il primo 0-0 si verificò nella prima sfida tra Messina e Avellino nel campionato di Serie C 1948/49.

Una delle vittorie più memorabili del Messina risale alla stagione 2003/04, quando la squadra di Bortolo Mutti sconfisse i biancoverdi guidati da Zdeněk Zeman con un risultato finale di 3-2. La doppietta di “Re Artù”, Arturo Di Napoli, e il gol di Roberto Carlos Sosa, noto come “El Pampa”, furono determinanti. Per gli irpini, segnarono Marco Capparella e Ivan Tisci. Questa vittoria si rivelò cruciale per la promozione in Serie A dei peloritani dopo 40 anni. L’ultima vittoria in Serie B avvenne nella stagione 2007/08, quando Raffaele Biancolino, una figura iconica del calcio avellinese, segnò il gol decisivo. (agg. Gianmarco Mannara)

AVELLINO MESSINA, SFIDA ATTESISSIMA

La diretta Avellino Messina, in programma domenica 11 febbraio alle ore 16:15, racconta della 25esima giornata di Serie C Girone C. I lupi hanno vinto la terza partita nelle ultime cinque in occasione dell’1-0 inflitto al Monopoli. Le precedenti vittorie sono state fatte contro Foggia per 3-1 e Latina con un secco 5-0.

Anche il Messina vanta tre successi nel 2024 ovvero il 2-0 alla Casertana, 1-0 al Taranto e infine il 3-2 contro la Virtus Francavilla nell’ultimo turno di campionato grazie ai gol di Emmanusso, Zunno e Frisenna. Ora i giallorossi sono 14esimi in classifica a 29 punti, molto più in alto l’Avellino che con 44 sono al secondo posto.

AVELLINO MESSINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Avellino Messina vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. In porta Ghidotti, difesa a tre con Cancellotti, Cionek e Rigione. Agiranno da esterni Frascotore e Tito con De Cristofaro e Armellino mezzali mentre Lores giocherà da regista. In attacco Sgarbi e Palermo.

Il Messina replica con l’assetto tattico 4-2-3-1. Tra i pali Piana, retroguardia composta da Lia, Manetta, Dumbravanu e Salvo. In mediana coppia titolare Franco e Frisenna con Rosafio, Zunno e Emmausso trequartisti. L’unica punta titolare sarà Plescia.

AVELLINO MESSINA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Avellino Messina favorita la squadra di casa a 1.39. Secondo sisal, la X del pareggio vale 4.25 mentre il 2 fisso ben 7.25.

L'Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nella partita, vale 1.92 mentre l'Under a 1.75. Chiudiamo il discorso scommesse con Gol e No Gol rispettivamente a 2.15 e 1.60.











