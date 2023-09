DIRETTA/ Avellino Monopoli (risultato 0-0) streaming video: formazioni in campo, via! (Serie C)

DIRETTA AVELLINO MONOPOLI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta del match tra Avellino e Monopoli pone di fronte due formazioni che si affrontano oggi per l’ottava volta in carriera. I precedenti al momento evidenziano ben quattro pareggi, dunque il 50% delle volte, 2 vittorie per l’Avellino, ed un successo del Monopoli. La prima volta che le due formazioni si sono affrontate, fu nel 2019 quando l’Avellino ottenne una vittoria esterno grazie alla rete dell’attuale giocatore della Fiorentina Fabiano Parisi e del centrocampista Alessandro Di Paolantonio. Anno successivo che si aprì con la roboante vittoria dell’Avellino con il risultato di 4-0.

VIDEO/ Monopoli Catania (risultato 0-0) highlights. Poche emozioni al Veneziani (Serie C, 21 settembre 2023)

Tra il 2021 e il 2022 arrivarono tre match con altrettanti pareggi rispettivamente con i risultati di 1-0; 0-0; 2-2. L’unico successo del Monopoli è datato settembre 2022 quando riuscì a imporsi con il risultato di 2-1. L’ultima sfida dal punto di vista cronologico è stata giocata nel gennaio di quest’anno, con le due formazioni che si sono accontentate di un punto. (Marco Genduso)

VIDEO/ Sorrento Avellino (risultato 0-1) gol e highlights. Pazienza, prima vittoria (21 settembre 2023)

DIRETTA AVELLINO MONOPOLI: OGGI IN CAMPO AL PARTENIO-LOMBARDI

Avellino Monopoli, in diretta domenica 24 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino sarà una sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie C. L’Avellino solamente tre giorni fa ha ottenuto la sua prima vittoria della stagione contro il Sorrento, vincendo per 1-0 grazie al gol di Tito al 4′ della ripresa. Nonostante le assenze di D’Angelo e Russo per infortunio, non sono emerse notizie sulla condizione fisica di Falbo, il quale è stato costretto a uscire dal campo solo dieci minuti dopo essere subentrato contro il Sorrento a causa di problemi muscolari.

DIRETTA/ Monopoli Catania (risultato finale 0-0): espulso Cargnelutti! (Serie C 21 settembre 2023)

Turno infrasettimanale non esaltante per il Monopoli che non è andato oltre l0 0-0 interno contro il Catania. Gabbiani ancora in attesa della loro vittoria in questo campionato, con 2 pareggi e un ko fin qui raccolti nel cammino. Il 15 gennaio 2023 pareggio a reti bianche nell’ultimo precedente di campionato disputato in casa degli irpini, negli ultimi 5 incroci tra Avellino e Monopoli in Serie C sono uscite ben 4 “X”.

AVELLINO MONOPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Avellino Monopoli sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Avellino Monopoli in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO MONOPOLI

Le probabili formazioni della diretta Avellino Monopoli, match che andrà in scena allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino. Per l’Avellino, Michele Pazienza schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ghidotti; Rigione, Cionek, Benedetti; Cancellotti, Dall’Oglio, Palmiero, Sannipoli, Tito; Patierno, Marconi. Risponderà il Monopoli allenato da Francesco Tomei con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Perina; Fazio, Cargnelutti, Ferrini, De Santis; De Risio, Vassallo; Borello, Starita, D’Agostino; Spalluto.

AVELLINO MONOPOLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Avellino Monopoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Avellino con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.83, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15 mentre l’eventuale successo del Monopoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.











© RIPRODUZIONE RISERVATA