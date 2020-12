Diretta/ Avellino Monopoli (Serie C) streaming video tv: obiettivo play off

DIRETTA AVELLINO MONOPOLI: GLI IRPINI VOGLIONO VINCERE!

Avellino Monopoli, in diretta presso lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino in programma mercoledì 16 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per il recupero dell’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Obiettivo play off per due formazioni che devono però trovare una continuità finora inseguita ma mai raggiunta nel loro cammino. L’Avellino ha perso la sfida contro la lanciatissima capolista Ternana, che al “Partenio” ha ottenuto l’undicesima vittoria della sua straordinaria striscia. Nel weekend il Monopoli ha perso in casa contro il Foggia la sua terza partita consecutiva, le ambizioni iniziali dei Gabbiani sembrano per il momento messe da parte, con la formazione pugliese chiamata principalmente a guardarsi alle spalle per evitare di ritrovarsi impelagata nella lotta per non retrocedere. Gli irpini restano invece al settimo posto in classifica a braccetto con la Juve Stabia, ma hanno subito 4 sconfitte negli ultimi 7 impegni di campionato, un ruolino di marcia troppo modesto per pensare di poter scalare ulteriormente la graduatoria.

DIRETTA AVELLINO MONOPOLI IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Monopoli sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO MONOPOLI

Le probabili formazioni di Avellino Monopoli, sfida che andrà in scena presso lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Piero Braglia con un 4-4-2: Pane; Ciancio, Rocchi, Dossena, L. Silvestri; Adamo, Aloi, D’Angelo, Tito; Fella, Santaniello. Gli ospiti guidati in panchina da Giuseppe Scienza schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2: Menegatti; Giosa, Sales, Mercadante; Tazzer, Lombardo, Vassallo, Paolucci, Zambataro; Samele, Starita.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Avellino e Monopoli, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.80, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.35, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 4.50.



