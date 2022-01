Diretta Avellino Monopoli/ Streaming video tv: scontro diretto ai vertici (Serie C)

DIRETTA AVELLINO MONOPOLI: PADRONI DI CASA!

La diretta Avellino Monopoli, che verrà trasmessa domenica 23 gennaio alle ore 17.30, è una delle gare valide per la ventitreesima giornata di Serie C – Girone C. Il campionato riprenderà infatti questo weekend dopo la sosta causata dai focolai di Covid-19 registrate tra le squadre. Il match dello Stadio Partenio è senza dubbio uno dei più avvincenti del turno, dato che si tratta di uno scontro diretto tra due compagini che puntano ai vertici della classifica: i pugliesi sono al secondo posto a quota 37, mentre i campani al terzo posto a quota 35.

Entrambe le squadre arrivano da un momento positivo. L’Avellino non perde da tredici turni (ultima vittoria contro il Campobasso prima di Natale), il Monopoli (reduce dal successo in casa del Catania) invece ha inciampato quattro giornate fa contro il Palermo, ma in questa stagione ha raccolto risultati inaspettatamente positivi. Il match si preannuncia dunque alla pari: l’esito dipenderà d’altronde anche dai movimenti di mercato messi a segno dalle due compagini in questa sessione di gennaio.

DIRETTA AVELLINO MONOPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Avellino Monopoli sarà trasmessa in televisione su Sky Sport al canale 253: la visione sarà disponibile a tutti gli abbonati all’emittente. Per assistere alla partita di Serie C, ad ogni modo, sarà sempre valido anche l’appuntamento con Eleven Sports, piattaforma in streaming che ha acquisito i diritti dell’intero campionato: è possibile acquistare l’abbonamento oppure la singola gara.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO MONOPOLI

Le probabili formazioni della diretta Avellino Monopoli sono fortemente condizionate dal Covid-19: entrambe infatti sono state colpite dal virus, per cui bisognerà fare la conta tra giocatori ancora positivi e giocatori che non sono al meglio. La speranza dei due tecnici, ad ogni modo, è quella di potere schierare l’undici migliore. Il tecnico dei campani Piero Braglia sulla carta dovrà fare a meno soltanto dello squalificato Silvestri. Il consueto 3-4-3 dovrebbe dunque essere così disegnato: Forte; Dossena, Scognamiglio, Bove; Ciancio, D’Angelo, Carriero, Tito; Kanoute, Maniero, Di Gaudio.

Per quanto riguarda i pugliesi, invece, non ci dovrebbero essere grandi assenze. Il modulo del tecnico Alberto Colombo dovrebbe dunque continuare ad essere il solito 3-5-2: Loria; Mercadante, Bizzotto, Riggio; Guiebre, Langella, Vassallo, Piccinni, Tazzer; Starita, Grandolfo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta Avellino Monopoli in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,15, mentre poi si sale a quota 3,10 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,45 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio esterno del Monopoli.

