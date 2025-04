Diretta Avellino Monopoli (risultato 0-0): si comincia!

Adesso prendiamoci un momento per la diretta di Avellino Monopoli da un punto di vista statistico: l’Avellino mostra numeri decisamente più solidi in attacco e in difesa, a partire dalla media gol segnati: 1.81 a partita contro l’1.03 del Monopoli, un divario che riflette una maggiore qualità offensiva e una migliore finalizzazione. Anche sul piano difensivo l’Avellino si conferma affidabile, con solo 0.77 gol subiti in media a fronte dei 0.69 del Monopoli: entrambi ben organizzati dietro, ma la differenza sta nei punti ottenuti, con l’Avellino che vince il 61.29% delle gare, mentre i pugliesi si fermano al 43.75%.

La squadra campana si distingue anche per la continuità nelle partite ricche di gol: ben il 74.19% delle sue sfide termina con almeno due reti complessive (Over 1.5), e il 54.84% va anche oltre (Over 2.5), mentre il Monopoli resta su numeri più prudenti, con solo il 25% di Over 2.5. Il dato sulle gare con entrambe le squadre a segno è equilibrato (40.62%), segno che entrambe riescono a mantenere una certa solidità difensiva pur subendo qualcosa. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Avellino Monopoli, come vedere la partita

Alle 19.30 la diretta Avellino Monopoli verrà trasmessa su Sky Sport al canale 258, sarà però anche possibile godersi la partita da cellulare e computer in diretta streaming video sulle piattaforme SkyGo e NowTv.

Avellino Monopoli, irpini alla ricerca della decima vittoria consecutiva

Per la trentaseiesima giornata del girone C di Serie C, allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi andrà in scena la diretta Avellino Monopoli, partita di alta classifica tra la prima classificata e la detentrice del terzo posto, gli irpini devono vincere per tenere alla larga dalla promozione diretta l’Audace Cerignola secondo in classifica, cercando di ripetere la prestazione in casa del Catania che ha portato alla vittoria 1-2.

Diversa è la situazione per i biancoverdi della Puglia che invece devono tenere a distanza il Crotone a distanza di tre punti, ora hanno una partita in più degli avversari che hanno dovuto saltare la partita con il Taranto, estromesso dal campionato.

Avellino Monopoli, probabili scelte dei tecnici

Per vincere la diretta Avellino Monopoli la tattica di Raffaele Biancolino dovrebbe essere quella già adottata la scorsa giornata, il modulo sarà il 4-3-1-2 con Iannarilli in porta, Cancellotti, Rigione, Enrici e Cagnano in difesa, Armellino, Palmiero e Sounas a centrocampo, D’Ausilio trequartista e attacco composto dalla coppia Patierno e Lescano, capocannoniere della competizione.

La risposta dei pugliesi di Alberto Colombo invece dovrebbe tornare sul 3-5-2 rispetto agli undici scesi in campo nel pareggio 0-0 con il Potenza, Vitale tra i pali, Miranda, Miceli e Viteritti i tre difensori centrali, Greco e Valenti gli esterni, Bulevardi, De Risio e Falzerano in mezzo al campo, Grandolfo e Bruschi riferimenti offensivi.

Avellino Monopoli, quote e possibile risultato

Il risultato della diretta Avellino Monopoli avrà sicuramente un importante riscontro nella classifica: volendosi affidare ai siti di scommesse per i probabili risultati, la vittoria dell’Avellino è data da Pokerstars con un valore di 1.70, molto più alta è invece la vittoria del Monopoli che è fissata a 4.50, per quanto riguarda il pareggio invece, 3.30 è quello che verrà pagata.