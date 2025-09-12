Diretta Avellino Monza streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la terza giornata di Serie B.

DIRETTA AVELLINO MONZA: ANTICIPO DI LUSSO!

È con la diretta Avellino Monza, alle ore 20:30 di venerdì 12 settembre 2025, che riparte dopo la sosta per le nazionali il campionato di Serie B 2025-2026: si va in campo al Partenio per una partita molto interessante, nella quale l’Avellino padrone di casa, e neopromosso, va alla ricerca della prima vittoria nel torneo.

Il pareggio di Modena ha portato un po’ di fiducia e anche il primo gol, perché in precedenza era arrivata la sconfitta di Frosinone; l’Avellino sa bene che il primo obiettivo da guardare sarà quello della salvezza, poi lungo la strada si valuterà se poter fare qualcosa in più ma è decisamente presto per dirlo.

Il Monza invece ha vinto all’esordio, piegando il Mantova di misura; poi ha pareggiato sul campo del Bari e fa dunque parte di una delle otto squadre che comandano la classifica, in un campionato ancora del tutto livellato in queste prime giornate.

Sarà molto interessante curiosare all’interno della diretta Avellino Monza per scoprire quello che potrebbe succedere sul terreno di gioco, una prima valutazione la possiamo fare a bocce ferme ed è quella delle scelte che saranno operate da parte dei due allenatori, andando dunque ad analizzare nel dettaglio le probabili formazioni.

COME SEGUIRE LA DIRETTA AVELLINO MONZA IN STREAMING VIDEO TV

Sappiamo ormai che la diretta Avellino Monza non sarà disponibile in tv, ma la potrete seguire in diretta streaming video attraverso le piattaforme DAZN e LaBChannel, in abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO MONZA

Nella diretta Avellino Monza Raffaele Biancolino deve fare i conti con infortuni e squalifiche: Patierno potrebbe farcela ma resta in dubbio e allora Panico o Crespi per affiancare Lescano, alle spalle dei due attaccanti dovrebbe operare ancora Roberto Insigne mentre a centrocampo sembrano andare verso la conferma Sounas e Besaggio con Palumbo, occhio però alla candidatura di Gyabuaa. In difesa è squalificato Cagnano: a sinistra gioca Milani, sull’altro versante avremo Cancellotti con coppia centrale formata da Manzi e Lorenco Simic a protezione del portiere Iannarilli.

Il 3-4-2-1 del Monza di Paolo Bianco ha in Dany Mota o Agustin Alvarez il suo attaccante, Caprari e uno tra Keita Baldé Diao e Galazzi agiscono invece tra le linee dando anche una mano a un centrocampo nel quale dovrebbe operare Pessina in compagnia di Obiang (o Leonardo Colombo, a seconda delle condizioni fisiche), poi ecco la difesa ovviamente schierata a tre con i dubbi Izzo e Andrea Carboni, in alternativa pronti Brorrson, Delli Carri e Lucchesi (giocheranno due tra questi, nel caso) a proteggere il portiere che è Demba Thiam, lui pure tornato da un infortunio.

QUOTE E PRONOSTICO AVELLINO MONZA

Andiamo anche a studiare le quote che l’agenzia Snai ha fornito per la diretta Avellino Monza, secondo cui il segno 1 per la vittoria degli irpini ha un valore che equivale a 3,30 volte quello che avrete pensato di investire; il segno 2 che regola il successo del Monza porta in dote una vincita ammontante a 2,15 volte la posta in palio e fa dei brianzoli la squadra favorita, infine il segno X sul quale puntare per il pareggio prevede una quota corrispondente a 3,25 volte la vostra giocata.