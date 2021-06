Diretta Avellino Padova/ Streaming video tv: chi vince è in finale playoff! (Serie C)

DIRETTA AVELLINO PADOVA: CHI VA IN FINALE?

Avellino Padova, in diretta dallo stadio Partenio alle ore 17:30 di mercoledì 9 giugno, si gioca per il ritorno della semifinale playoff di Serie C 2020-2021: siamo alla resa dei conti tra queste due squadre, che tre giorni fa hanno idealmente rimandato a oggi il verdetto su quella che andrà a giocare la finale per la promozione. All’Euganeo è finita 1-1, e ora non ci sarà più l’ausilio della classifica: nel caso, avrebbe sorriso ai biancoscudati che però hanno disputato l’andata in casa, questo perché appunto le regole sono cambiate e bisognerà tenerne conto. Qui la situazione è piuttosto semplice: chi vince si qualifica, in caso di pareggio si andrà ai supplementari ed eventualmente anche ai rigori.

Il Padova, che nel turno precedente ha rischiato il patatrac contro il Renate salvandosi per il rotto della cuffia, ha bisogno di elevare le sue prestazioni nei playoff, soprattutto se consideriamo che l’Avellino in casa ha sempre fatto benissimo; vedremo dunque come andranno le cose tra poche ore, perché siamo davvero arrivati ad un passo dalla diretta di Avellino Padova e dunque possiamo valutare intanto le possibili scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di questa attesa partita molto attesa ed equilibrata.

DIRETTA AVELLINO PADOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Padova non sarà in chiaro, ma riservata in esclusiva agli abbonati al pacchetto Calcio della televisione satellitare: l’appuntamento con il ritorno della semifinale playoff è infatti al numero 251 del decoder di Sky. L’alternativa resta quella del portale Eleven Sports, che fornisce tutti i match del campionato di Serie C, con visione in diretta streaming video: qualora non abbiate sottoscritto un abbonamento per la stagione, potrete comunque acquistare il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO PADOVA

Tornano Francesco Forte, Aloi e Adamo: in Avellino Padova i primi due saranno schierati titolari da Piero Braglia, Forte ovviamente in porta e Aloi in mediana, con il modulo che potrebbe tornare a essere il 3-5-2. Rizzo e Tito si allargano nuovamente sulle corsie di centrocampo, dove Carriero e Santo D’Angelo sono confermati; avremmo a quel punto una difesa a tre con Miceli, Dossena e Ciancio a supporto del portiere, e davanti Riccardo Maniero tornerebbe a fare coppia con Fella, sempre favorito su Santaniello e Bernardotto. Andrea Mandorlini deve decidere tra due moduli: con il 4-3-1-2 Biasci e Chiricò giocherebbero da attaccanti con Ronaldo Pompeu da Silva avanzato a centrocampo, con il 4-3-3 ci sarebbe Jelenic a fare l’altro esterno nel tridente e dunque a rimanere fuori sarebbe il numero 10, perché Hallfredsson sarebbe favorito come regista basso. Hraiech e Della Latta giocheranno come mezzali; in difesa ancora Curcio sulla corsia sinistra e Germano sull’altro versante, Rossettini e Kresic (in gol domenica) i centrali a protezione del portiere Dini.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per un pronostico su Avellino Padova sono state emesse dai vari bookmaker: prendiamo in considerazione la Snai, secondo cui il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vale 2,25 volte quanto messo sul piatto. Il segno X che identifica il pareggio vi farebbe guadagnare 3,05 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 è quello su cui puntare per il successo degli ospiti e, in questo caso, la vincita ammonterebbe a 3,25 volte l’importo che avrete deciso di investire sulla partita.



