DIRETTA AVELLINO PADOVA, PRIMA SFIDA DEL TORNEO

Inizia domenica 3 maggio 2025 alle ore 19:00 la diretta Avellino Padova. Presso lo Stadio Partenio-Adriano Lombardi sta per andare in scena la prima partita valevole per la Supercoppa italiana Serie C stagione 2024/2025, torneo che si disputa tra le squadre vincitrici dei tre gironi del campionato di categoria. I padroni di casa cominceranno il triangolare ospitando i biancoscudati quindi tra le mura amiche mentre la Virtus Entella, capolista del girone B, rimarrà ad osservare riposando prima di entrare in scena nel secondo turno.

I biancoverdi hanno conquistato la promozione diretta in Serie B aggiudicandosi il primo posto assoluto nel girone C con i loro settantacinque punti, otto in più dell’Audace Cerignola, e sono reduci dal successo sul Team Altamura nella trentottesima giornata. I patavini, invece, si sono aggiudicati il girone A con ottantasei punti scavalcando nel finale il Vicenza, distante tre lunghezze e dunque costretto a disputare i playoff. I veneti non sono andati oltre al pareggio senza reti contro il Lumezzane nel turno finale della competizione.

DIRETTA AVELLNO PADOVA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Avellino Padova, come accaduto anche per il campionato, verrà trasmessa in esclusiva da Now e da Sky. L’appuntamento è dunque sulle applicazioni di NOW TV e Sky Go per lo streaming del match. Si potrà inoltre seguire la partita pure in televisione sul canale Sky Sport 253 per gli abbonati all’emittente satellitare.

DIRETTA AVELLINO PADOVA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il tecnico Biancolino dovrebbe affidarsi al 4-3-1-2 con Iannarilli, Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano, Palmiero, Armellino, Sounas, Russo, Patierno e Lescano per cominciare la sfida contro i biancoscudati se parliamo delle probabili formazioni della diretta Avellino Padova. L’allenatore dei veneti Andreoletti dovrebbe a sua volta puntare sul collaudato modulo 3-4-2-1 e schierare quindi dal’inizio Fortin, Belli, Delli Carri, Perrotta, Capelli, Crisetig, Villa, Fusi, Varas, Buonaiuto e Bortolussi.

