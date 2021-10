Diretta/ Avellino Paganese (Serie C) streaming video tv: derby campano

DIRETTA AVELLINO PAGANESE: DERBY AD ALTA TENSIONE

Avellino Paganese, in diretta domenica 24 ottobre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Derby campano che a sorpresa vede gli irpini guardati dall’alto in basso dagli azzurrostellati, con un punto in più in classifica. 14 punti per la Paganese e 13 per l’Avellino, nel turno infrasettimanale la squadra allenata da Gianluca Grassadonia ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive battendo 2-0 in casa il Potenza e riprendendosi così il decimo posto in zona play off.

Avellino sorpassato dopo il 2-2 di Catania, secondo pareggio consecutivo per gli irpini. Non un campo facile da affrontare quello degli etnei ma i biancoverdi sembrano ancora in difficoltà, alle prese con una discontinuità di rendimento che gli impedisce di proiettarsi verso la parte più alta della classifica. Avellino vincente 2-0 contro la Paganese il 7 marzo scorso nell’ultimo precedente disputato al Partenio tra le due squadra, con la Paganese che non fa risultato in casa degli irpini dal pari per 1-1 del 16 settembre 2012.

DIRETTA AVELLINO PAGANESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Paganese non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO PAGANESE

Le probabili formazioni della diretta Avellino Paganese, match che andrà in scena allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino. Per l’Avellino, Piero Braglia schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Forte; Ciancio, Silvestri, Dossena, Mignanelli; Carriero, De Francesco, Mastalli; Micovschi, Gagliano, Di Gaudio. Risponderà la Paganese allenata da Gianluca Grassadonia con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Baiocco; Bianchi, Schiavi, Scanagatta; Zanini, Volpicelli, Tissone, Firenze, Manarelli; Castaldo, Guadagni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Partenio-Lombardi di Avellino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Avellino con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo della Paganese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.



