DIRETTA/ Avellino Palermo video streaming tv: Maniero vs Lucca, la sfida dei bomber

DIRETTA AVELLINO PALERMO: I BOMBER

Avvicinandoci alla diretta di Avellino Palermo, il vero big match in questo secondo turno nazionale dei playoff di Serie C, ci pare doveroso ora curiosare nei due spogliatoi alla ricerca di quei bomber che potrebbero decidere l’incontro, valido per la fase nazionale dei play off. Cominciando con gli irpini non possiamo allora non parlare del capocannoniere Riccardo Maniero, che in stagione ha messo a segno 10 gol, uno in più di D’Angelo e Fella: i tre pure sono rimasti a secco nel turno di andata e vorranno certo rifarsi. Per i siciliani il punto di riferimento in termini di gol sulla carta sarebbe il capocannoniere Lorenzo Lucca, che pure non sarà a disposizione di Fliippi perché fermo in infermeria: attenzione allora a Floriano, che ha deciso il match di andata con i biancoverdi, ma anche a Valente, che ha firmato 5 gol in stagione. (agg Michela Colombo)

DIRETTA AVELLINO PALERMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Palermo sarà trasmessa su Rai Sport e Rai Sport + che tutti gli appassionati troveranno disponibili ai numeri 57 e 58 del digitale terrestre; sarà anche possibile visitare il sito Rai Play, senza costi aggiuntivi, per seguire la partita in mobilità mentre l’alternativa è per gli abbonati al portale DAZN, per i quali è aperta anche la visione in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

AVELLINO PALERMO: UNA GRANDE SFIDA DA SERIE B!

Avellino Palermo, in diretta mercoledì 26 maggio 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino, sarà una sfida valevole come match di ritorno del primo turno della fase Nazionale dei play off di Serie C. Irpini chiamati alla rimonta dopo una sfida molto contestata all’andata, un match in cui i biancoverdi hanno avuto probabilmente un atteggiamento troppo difensivo, ritrovandosi alla fine beffati da un calcio di rigore fischiato nel finale di partita a favore dei rosanero e trasformato da Floriano.

Il che significa che, pur partendo col vantaggio del miglior piazzamento in classifica, all’Avellino servirà ora una vittoria per avanzare verso la Serie B, altrimenti sarà il Palermo a trovarsi sul piatto una grande chance, dopo aver sofferto per tutta la regular season, ritrovandosi tra le 8 squadre che si giocheranno il salto in B. Un’evenienza che gli irpini proveranno a scongiurare ritrovando quella solidità che li aveva contraddistinti per tre quarti di stagione, ma che si era smarrita nelle ultime partite, come si è visto anche nel match in Sicilia.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO PALERMO

Le probabili formazioni della sfida tra Avellino e Palermo allo stadio Partenio-Lombardi. I padroni di casa allenati da Piero Braglia scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Forte; Laezza, Dossena, Illanes; Ciancio, Carriero, Aloi, D’Angelo, Tito; Maniero, Fella. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Giacomo Filippi con un 3-4-2-1 così disposto dal primo minuto: Pelagotti; Accardi, Lancini, Marconi; Doda, Luperini, De Rose, Valente; Kanoute, Floriano; Saraniti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Avellino e Palermo, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 1.90 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.10 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 4.30 volte rispetto a quanto messo sul piatto.

