Diretta Avellino Palermo/ Streaming video tv: match dalla grande tradizione (Serie C)

DIRETTA AVELLINO PALERMO: BIG MATCH AL PARTENIO

Avellino Palermo, in diretta dallo stadio Partenio, si gioca alle ore 15:00 di domenica 7 febbraio: una partita di grande fascino nel girone C della Serie C 2020-2021, un match tra due squadre dal passato nobile e un presente nel quale vogliono tornare a esplorare le categorie superiori. I rosanero, tra difficoltà economiche e discesa in una Serie D poi dominata, stanno disputando una stagione complessa e possono guardare solo alla qualificazione ai playoff come obiettivo, ma chiaramente restano una realtà sempre sul punto di fare il salto di qualità e infatti l’hanno dimostrato pareggiando contro la finora imbattibile Ternana, nel turno infrasettimanale.

Una giornata nella quale gli irpini hanno mancato l’occasione di avvicinare il Bari per il second posto in classifica: deludente il pareggio di Bisceglie, ma questa squadra ha comunque fatto vedere di potersela giocare per la promozione che, causa Ternana, dovrà verosimilmente passare dai playoff. Vedremo allora quello che succederà nell’affascinante diretta di Avellino Palermo; mentre aspettiamo che la partita cominci proviamo a fare un’analisi sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni attese al Partenio.

DIRETTA AVELLINO PALERMO VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Palermo non sarà una di quelle che per questa 23^ giornata saranno trasmesse sui canali della televisione satellitare; ad ogni modo resta valida, come sempre, l’alternativa del portale Eleven Sports, che da qualche anno fornisce l’intero programma del campionato di Serie C in diretta streaming video. Per la visione, tramite dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, si potrà sottoscrivere un abbonamento al servizio, per la stagione in corso, oppure acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO PALERMO

In Avellino Palermo Piero Braglia ritrova Miceli, che dunque andrà nuovamente a comporre la linea difensiva – davanti a Francesco Forte – con Luigi Silvestri e Illanes; a centrocampo vanno verso la conferma Aloi, Carriero e Santo D’Angelo mentre potrebbero cambiare gli esterni, con Tito pronto a riprendersi la maglia a sinistra e Agostino Izzo che potrebbe giocare a destra al posto di Ciancio. Nel tandem offensivo Fella e Riccardo Maniero restano favoriti ma Bernardotto (in gol a Bisceglie) e Santaniello sono comunque alternative validissime, di fatto il tecnico ha a disposizione quattro titolari. Nel Palermo è squalificato Lucca, quindi Roberto Boscaglia punterà su Saraniti o Rauti come centravanti, con l’ex Torino Primavera che potrebbe anche giocare da esterno al posto di Mamadou Kanoute o Valente (e attenzione anche a Floriano). Broh e Malaury Martin sembrano pronti a riprendersi il posto a centrocampo, con la conferma di Odjer a completamento della linea; Doda e Crivello saranno i due laterali bassi, Palazzi e Somma i centrali a protezione del portiere Pelagotti.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Avellino Palermo, dunque andiamo a vedere quello che ci dicono le quote del bookmaker per questa partita di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,87 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 sul quale puntare per il successo degli ospiti porta in dote una vincita corrispondente a 3,70 volte la vostra giocata. Il pareggio, identificato dal segno X, ha un valore che ammonta a 3,60 volte l’importo investito.



