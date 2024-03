DIRETTA/ Avellino Picerno video streaming tv: dominio dei lucani nelle ultime sfide (Serie C, 30 marzo 2024)

DIRETTA AVELLINO PICERNO: TESTA A TESTA

La diretta di questo big match tra Avellino Picerno sta per iniziare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo le quattro sfide giocate tra il 2022 e il 2023. Picerno che domina in questa sfida con tre vittorie negli ultimi quattro scontri. Avellino che ha ottenuto il successo solamente il 27 Marzo 2022 grazie alla rete del calciatore tedesco Kragl. Picerno che si è rifatta nella sfida successiva ottenendo una vittoria in rimonta grazie alle reti di Diop e Garcia.

Nuovo successo, questa volta in trasferta, per il Picerno con il risultato di 0-2. L’ultima sfida giocata in ordine cronologico risulta essere quella del turno di andata del 26 novembre 2023. Successo da parte del Picerno grazie alla rete del capocannoniere di questo campionato Murano e Santarcangelo. La sfida di oggi potrebbe portare l’Avellino ad interrompere questa striscia negativa di tre sconfitte consecutive contro i lucani. (Marco Genduso)

AVELLINO PICERNO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Avellino Picerno sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Avellino Picerno e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Avellino Picerno, in diretta sabato 30 marzo 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino, sarà una sfida valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C. Con 57 punti, gli irpini si posizionano al terzo posto al momento nel girone C, vedendo ormai svanire la possibilità di lottare per la promozione diretta dopo l’ultima sconfitta in casa del Giugliano. Cionek e compagni dovranno quindi concentrarsi nel difendere questa terza posizione a partire da questo scontro diretto.Il principale contendente in questa situazione è il Picerno: al quarto posto con tre punti di distacco dai campani, i lucani nutrono il desiderio di sognare un podio che sarebbe assolutamente straordinario per la società rossoblu. Il momento di forma però non è dei migliori per la formazione allenata da Emilio Longo, reduce da due sconfitte consecutive, l’ultima subita in casa contro il Latina.

