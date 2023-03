Diretta/ Avellino Picerno, video streaming tv: scontro playoff (Serie C)

DIRETTA AVELLINO PICERNO: SI SCONTRANO DUE FORMAZIONI PROTAGONISTE!

Avellino Picerno, in diretta alle ore 14.30 di domenica 19 marzo 2023 allo Stadio Partenio – Adriano Lombardi di Avellino, è una gara valida per la 33° giornata del girone C di Serie C. Sfida interessante quella di oggi pomeriggio che mette di fronte due squadre protagonista della zona playoff.

L’Avellino è ottavo in classifica con 42 punti, frutto di undici vittorie, nove pareggi e dodici sconfitte. I Lupi di Massimo Rastelli arrivano a questo appuntamento da due successi consecutivi: 3-2 contro il Foggia e 2-4 contro il Giugliano. Il Picerno, invece, è quinto a quota 50 punti, messi insieme grazie a tredici vittorie, undici pareggi e otto sconfitte. Striscia positiva per gli ospiti, che nell’ultimo turno hanno vinto all’inglese contro l’Audace Cerignola.

AVELLINO PICERNO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Picerno non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Avellino Picerno sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO PICERNO

A pochi istanti dal fischio di inizio della diretta Avellino Picerno, è giunto il momento di conoscere le probabili formazioni del confronto. Iniziamo la nostra analisi dai Lupi, Rastelli sceglie il 4-3-3: Pane, Rizzo, Moretti, Auriletto, Tito, Matera, Casarini, D’Angelo, Kanoute, Marconi, Di Gaudio. Passiamo adesso ai rossoblu, schierati con il consueto 4-2-3-1: Albertazzi, Pagliai, Gonnelli, Garcia, Guerra, De Cristofaro, Gallo, Ceccarelli, Kouda, Esposito, Santarcangelo.











