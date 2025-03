DIRETTA AVELLINO POTENZA (RISULTATO 0-0): IRPINI IN DIFFICOLTÀ

All’8’ della ripresa, il Potenza sfiora il vantaggio con un’occasione clamorosa: Petrungaro calcia dal vertice sinistro dell’area battendo Iannarilli, ma Cagnano salva sulla linea. L’ex Messina è incontenibile e mette in crisi la difesa dell’Avellino con una serpentina in area, concludendo di poco alto. Al 14’, i lucani tornano a rendersi pericolosi con Schimmenti, che però non riesce a servire Caturano al centro dell’area. Al 16’, doppio cambio per l’Avellino: Lescano lascia il posto a D’Ausilio, mentre Russo subentra a Panico. Poco dopo, anche il Potenza opera due sostituzioni: Rosafio prende il posto di Schimmenti ed Erradi viene rilevato da Siatounis. Al 26’, nuova girandola di cambi per i lucani: Selleri subentra a Caturano, mentre Ferro prende il posto di Castorani. (agg. di Fabio Belli)

Video Potenza Altamura (3-1)/ Gol e highlights: lucani al sesto posto (Serie C, 17 marzo 2025)

Diretta Avellino Potenza streaming video, dove seguire la partita

La diretta Avellino Potenza dello Stadio Partenio-Adriano Lombardi sarà disponibile i tifosi e gli interessati che hanno sottoscritto in precedenza un abbonamento ai servizi di Sky Sport e su smartphone tramite piattaforme di diretta streaming video su SkyGo o NowTv.

DIRETTA/ Potenza Altamura (risultato finale 3-1): Grande rende meno amaro il passivo (16 marzo 2025)

RISCHIANO I LUCANI CON ALASTRA!

Al 33’, Palumbo sfiora il gol con un potente sinistro dal limite, ma l’azione viene interrotta per un fallo di Enrici in area. Al 36’, il Potenza rischia grosso: un rinvio impreciso di Alastra colpisce Patierno, che per poco non riesce a sfruttare l’errore. Tre minuti dopo, primo cartellino giallo per il Potenza, assegnato a Erradi, mentre l’Avellino incassa il terzo ammonito con Cancellotti. Il primo tempo si chiude senza reti al Partenio, nonostante un match combattuto e ricco di spunti. L’Avellino ha avuto l’occasione più nitida, ma il Potenza si è dimostrato particolarmente propositivo. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA/ Avellino Trapani (risultato finale 2-0): Lescano fa il KO! (oggi 12 marzo 2025)

AMMONITI PANICO E ENRICI

L’Avellino sfiora subito il vantaggio dopo appena 4 minuti: Cagnano crossa dalla sinistra per Patierno, il cui colpo di testa sfila di poco a lato. All’8’, il Potenza si rende pericoloso in area, ma la difesa irpina interviene e concede un calcio d’angolo. Poco dopo, fioccano le ammonizioni: Panico riceve il primo cartellino giallo del match, seguito da Enrici, che diventa il secondo giocatore dell’Avellino a finire sul taccuino dell’arbitro. (agg. di Fabio Belli)

SI GIOCA

Cosa dicono i numeri della diretta di Avellino Potenza? Con i campani che vantano un attacco molto più prolifico e una capacità maggiore di imporsi nei match. L’Avellino segna in media 1.74 gol a partita, un valore nettamente superiore rispetto allo 0.77 del Potenza, che fatica molto a trovare la via della rete. Tuttavia, la difesa biancoverde è più vulnerabile, con 1.39 gol subiti di media contro 1.77 dei lucani, anche se la differenza non è così marcata. L’Avellino ha vinto il 54.84% delle partite giocate, un dato superiore rispetto al 41.94% del Potenza, ma entrambe le squadre tendono a giocare partite con più di un gol.

Il 70.97% dei match degli irpini e il 77.42% di quelli del Potenza sono terminati con almeno due reti (Over 1.5). Quando si considera l’Over 2.5, le percentuali calano leggermente (51.61% per l’Avellino e 58.06% per il Potenza), il che suggerisce una discreta propensione a partite con più di due reti, ma senza eccessi. L’Avellino è super favorito, andrà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Avellino Potenza, via al commento live. (agg. Gianmarco Mannara)

Avellino Potenza, scontro in alta classifica

La diretta Avellino Potenza andrà in scena alle 20.30 e vedrà sfidarsi due squadre che vogliono a tutti i costi un posto per playoff di Serie C.

Gli Irpini sono una delle squadre migliori e il loro obiettivo è superare la squadra sopra di loro per riuscire a raggiungere direttamente la Serie B, sono infatti al 2° posto con 57 punti, i Lucani invece sono saldi al loro 6° posto con 44 punti che gli varrà per partecipare ai playoff a fine anno.

L’Avellino si presenta alla partita dopo aver saltato la scorsa giornata, nell’ultima partita giocata però ha vinto 2-0 contro il Trapani, il Potenza invece arriva alla sfida dopo la vittoria 3-1 contro il Team Altamura.

Avellino Potenza, probabili protagonisti della sfida

Per la diretta Avellino Potenza, i lucani dovrebbero essere schierati da mister Raffaele Biancolino con il solito 4-3-1-2 con Iannarilli tra i pali, Cancellotti e Cagnano gli esterni bassi con Rigione ed Enrici i difensori centrali a completare il reparto, Sounas, Palmiero e Rocca in mezzo al campo, Panico trequartista alle spalle di Lescano e Patierno coppia d’attacco.

I lucani invece confermeranno il 4-3-3 del tecnico Pietro De Giorgio con Alastra in porta, Burgio, Verrengia, Sciacca e Novella in difesa, Erradi, Felippe e Castorani i tre centrocampisti, tridente formato da Petrungaro e Schimmenti gli esterni offensivi e Caturano la punta centrale.

Scommessa Avellino Potenza, quote e possibile esito finale

La diretta Avellino Potenza è una partita che non dovrebbe regalare troppe sorprese con la squadra di casa favorita per prendersi i 3 punti dopo i 90 minuti di gioco, la differenza tra le due formazioni non è tantissima almeno sul piano della classifica ma i campani sono concentrati per raggiungere il primo posto e in più sono riposati non avendo giocato contro il Taranto.

Dando uno sguardo ai siti di scommesse, come Pokerstars, la vittoria dell’Avellino ha la quota più bassa pari a 1.44, il pareggio invece è quotato a 3.80 mentre la vittoria del Potenza è molto difficile come sottolinea la quota di 6.50.