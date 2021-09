DIRETTA/ Avellino Potenza video streaming video tv: sono tanti i precedenti del match

DIRETTA AVELLINO POTENZA: I TESTA A TESTA

La diretta di Avellino Potenza ci offrirà oggi nel girone C della Serie C una partita che è ricchissima di precedenti nella storia, anche se disseminati nel corso di vari decenni con molti vuoti nel mezzo. Ad esempio, per trovare gli ultimi dieci precedenti ufficiali dobbiamo risalire fino al 1972: i numeri di queste partite (non sempre così recenti) ci parlano di cinque vittorie per l’Avellino, tre successi per il Potenza e appena due pareggi. Il fattore campo aiuta ma non troppo, infatti per cinque volte ha vinto chi giocava tra le mura amiche, ma si contano anche la bellezza di tre successi in trasferta.

Le partite davvero recenti sono le tre giocate dal 2019 ad oggi (non quattro per un annullamento causato dal Covid): in questo caso l’Avellino è in vantaggio con due vittorie a uno, senza alcun pareggio. Nello scorso campionato, l’Avellino ha dominato perché ha vinto sia all’andata sia al ritorno: 0-1 a Potenza mercoledì 2 dicembre 2020 e 3-1 casalingo al ritorno, mercoledì 17 marzo scorso. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA AVELLINO POTENZA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Potenza è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 254 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

AVELLINO POTENZA: PADRONI DI CASA FAVORITI

Avellino Potenza, in diretta domenica 26 settembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino sarà un sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato di Serie C. Entrambe le squadre attendono la prima vittoria in campionato: una delusione sicuramente per l’Avellino che partiva con credenziali importanti alla vigilia della stagione, ma gli irpini non sono riusciti finora a fare mai bottino pieno e lunedì scorso, nel posticipo a Monopoli, si sono dovuti accontentare di un pari a reti bianche, che ha fatto peraltro seguito all’eliminazione in Coppa Italia subita per mano dell’Ancona Matelica.

Il Potenza punta invece la salvezza come primo obiettivo stagionale ed è partito con tre pareggi e una sola sconfitta, il poker incassato in casa del Foggia di Zeman. Nell’ultimo match di campionato i lucani hanno pareggiato 1-1 contro la matricola Monterosi Tuscia, per ottenere il primo successo è sempre mancato un guizzo in più a livello offensivo. Avellino vincente 3-1 nell’ultimo precedente di campionato in casa contro i lucani, datato 17 marzo scorso, con i gol di Tito, Maniero e Sonny D’Angelo su calcio di rigore.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO POTENZA

Le probabili formazioni di Avellino Potenza, match che andrà in scena allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino. Per l’Avellino, Piero Braglia schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Forte; Ciancio, Dossena, Silvestri, Mignanelli; Carriero, De Francesco, D’Angelo; Kanoute, Di Gaudio; Maniero. Risponderà il Potenza allenato da Fabio Gallo con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Marcone; Matino, Gigli, Sepe; Coccia, Zenuni, Zampa, Ricci, Nigro; Romero, Salvemini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Partenio-Lombardi di Avellino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Avellino con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Potenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.



