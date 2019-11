Diretta Avellino Potenza/ Streaming video tv: squadre a caccia di riscatto (Serie C)

Avellino Potenza, diretta dall’arbitro Matteo Marchetti, è la partita in programma oggi, lunedi 11 novembre 2019 al Partenio: fischio d’inizio fissato per le ore 20,45. Si chiuderà con la diretta tra Avellino e Potenza questa intensa 14^ giornata del girone C della Serie C, match che si presenta come uno scontro tra capo e coda della graduatoria del gruppo e tra due squadre davvero bisognose di punti. Padroni di casa saranno i biancoverdi di Capuano, che pur avendo trovato in settimana un ottimo successo contro la Cavese nel secondo turno della Coppa Italia di Serie C, in campionato tanno facendo molta fatica, come dimostra la 14^ piazza ad appena 14 punti. Di contro ci sarà poi il Potenza di Mister Raffaele, che torna in campo per il girone C desiderosa di porre rimedio alle due sconfitte di fila appena rimediate contro Monopoli e Reggina. Chissà che dirà il campo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Potenza non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento classico con le partite di Serie C è sulla piattaforma Eleven Sports, che ancora una volta fornisce tutte le gare della stagione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video ai suoi abbonati, con l’alternativa dell’acquisto del singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato. Per seguire le immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA AVELLINO POTENZA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per le probabili formazioni della diretta Avellino Potenza di questa sera, il tecnico degli irpini non dovrebbe fare a meno del consolidato 3-5-2 che abbiamo finora ben visto. Ecco quindi che anche in questo posticipo sarà Abibi a guardia dei pali biancoverdi, con Laezza, Illanes e Zullo titolari in difesa. Si accedono poi ballottaggi nella mediana a cinque ma i primi nomi del tecnico rimarranno quello di Parisi, Rossetti, di Paoloantonio, De Marco e Celjak: saranno infine il bomber Charpentier e Micovschi i primi nomi in attacco. Per il Potenza, via libera al 3-4-3 visto in campionato, dove Ferri, Vuletich e Isgrò saranno ancora una volta titolari in attacco. Per il centrocampo la prima ipotesi di Raffaele vedrebbe titolari Ricci e Dettori, con il duo Panico-Coccia al lati. Da segnalare però in difesa nella 14^ giornata l’assenza annunciata di Emerson, decida dal giudice sportivo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la diretta tra Avellino e Potenza, il pronostico sorride alla compagine rossoblu, controllando la classifica, ma certo ci attende un match aperto. Il portale di scommesse sportive snai nell’1×2 ha poi fissato il successo degli irpini a 2,85, contro l’appena più basso 2,50 assegnato ai rossoblu, mentre il pareggio vale 3,00



