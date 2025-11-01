Diretta Avellino Reggiana, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Partenio per l'undicesima giornata di Serie B 2025/2026.

DIRETTA AVELLINO REGGIANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Una storia piuttosto lunga anche se con molte interruzioni caratterizza la diretta Avellino Reggiana, che avrà inizio fra pochissimo per aprire una nuova giornata di Serie B. Infatti il primo dato che dobbiamo evidenziare è che questa partita non si giocava dal campionato 2011-2012, in quel caso in Serie C. Sono quindi precedenti non troppo recenti, a titolo di curiosità evidenziamo che il fattore campo era sempre risultato decisivo, con la vittoria per 2-0 dell’Avellino in Irpinia e il successo per 1-0 della Reggiana al ritorno in Emilia.

Se volessimo parlare di Serie B gli ultimi precedenti sono invece ben più datati, perché dovremmo parlare del campionato 1995-1996: in quel caso sono ricordi dolci solamente per la Reggiana, che infatti vinse con un perentorio 0-3 esterno allo stadio Partenio per poi imporsi anche al ritorno per 1-0 in casa. Sono dati curiosi ma che ovviamente non ci possono dare indicazioni per l’attualità, meglio quindi lasciare spazio alla diretta Avellino Reggiana! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA AVELLINO REGGIANA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Bisogna essere iscritti a LaB Channel, dopo essersi abbonati ad Amazon Prime Video, per poter vedere la diretta Avellino Reggiana. Un’altra soluzione per seguire la partita in streaming a pagamento viene offerta anche da DAZN con la sua applicazione ed il sito web ufficiali.

PRIMA GARA DEL SABATO

Comincia alle ore 12:30 di sabato 1 novembre 2025 la diretta Avellino Reggiana. Presso lo Stadio Partenio-Adriano Lombardi prosegue la rincorsa ai playoff per due formazioni che stanno tornando in campo per la prima gara del sabato di Serie B 2025/2026 dopo il turno infrasettimanale affrontato appena qualche giorno fa.

I biancoverdi si scontrano contro i granata nel lunch match valido per l’unidicesima giornata del campionato cadetto dopo essersi incrociati in impegni ufficiali l’ultima volta addirittura tredici anni fa, quando militavano entrambe nel girone A della Lega Pro ed in quell’occasione la Reggiana si era imposta in casa per 1 a 0.

La rete di Matteini segnata al 45′, ovvero prima di rientrare negli spogliatoi per l’intervallo, si era infatti rivelata poi essere decisiva per assegnare i tre punti ai padroni di casa nel girone di ritorno ma all’andata le cose erano andate molto diversamente, dato che in quella circostanza erano stati i campani a trionfare.

Nel novembre del 2011 i Lupi si erano imposti per 2 a 0 con un gol segnato per tempo: Gianluca De Angelis aveva infatti aperto le marcature per i suoi poco dopo la mezz’ora, più precisamente intorno al 33′. Nella ripresa Nicola Malaccari ha poi chiuso i conti una volta per tutte mettendo il punto esclamativo col gol del raddoppio al 90′.

DIRETTA AVELLINO REGGIANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Avellino Reggiana: mister Biancolino schiererà i padroni di casa dall’inizio usando il 3-5-2 con Iannarilli; Simic, Enrici, Fontanarosa; Missori, Palumbo, Sounas, Kumi, Cagnano; Lescano e Biasci. Il tecnico Davide Dionigi dovrebbe puntare sul modulo 3-4-2-1 dall’inizio per gli ospiti con Motta, Papetti, Libutti, Magnani; Marras, Bertagnoli, Charlys, Bozzolan; Portanova, Tavsan; Gondo.

DIRETTA AVELLINO REGGIANA, LE QUOTE

Il pronostico sembra particolarmente favorevole ai padroni di casa se si parla dell’esito finale della diretta Avellino Reggiana guadando le quote proposte ad esempio da Bwin. Il successo campano viene infatti pagato a 1.95 mentre ci sono buone probabilità che gli ospiti riescano più a pareggiare che a vincere in questo turno con l’x quotato a 3.30 ed il 2 a 3.50.