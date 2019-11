Diretta Avellino Rieti/ Streaming video e tv: partita delicata per entrambe (Serie C)

Avellino Rieti, che verrà diretta dal signor Adalberto Fiero ed è in programma domenica 24 novembre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino, sarà un match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020. Dopo il ritorno alla presidenza di Riccardo Curci, il Rieti spera di superare la settimana durissima che l’ha portato a non poter disputare il match contro la Reggina, in cui arriverà l’inevitabile ko a tavolino e la penalizzazione per i Sabini. Stabilizzando la situazione societaria si potrà provare a ripartire nella corsa salvezza da Avellino contro gli irpini, che hanno perso le ultime 4 partite di fila in campionato e si sono ritrovati risucchiati in zona play out. Un nuovo passo falso potrebbe essere a questo punto fatale per la panchina di Capuano, che pure aveva iniziato in maniera incoraggiante la sua avventura in biancoverde nonostante il calendario difficile.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Avellino Rieti, domenica 24 novembre 2019, non ci si potrà collegare sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Il match sarà disponibile in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati a Elevensports, che potranno collegarsi tramite pc sul sito elevensports.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite smart tv all’app ufficiale Elevensports.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO RIETI

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Avellino Rieti, domenica 24 novembre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie C. L’Avellino allenato da Ezio Capuano sarà schierata con un 3-5-2: Abibi; Zullo, Morero, Illanes; Celjak, De Marco, Di Paolantonio, Micovschi, Parisi; Charpentier, Albadoro. Risponderà il Rieti guidato in panchina da Caneo con un 3-4-1-2: Addario; Granata, Zanchi, Aquilanti; Tiraferri, Zampa, Gigli, Esposito; Zampa; Marcheggiani, De Paoli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 1.30, l’eventuale pareggio a una quota di 4.30 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 8.00. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.15 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 1.65.



© RIPRODUZIONE RISERVATA