Diretta Avellino Sicula Leonzio/ Streaming video tv: irpini per il tris (Serie C)

Avellino Sicula Leonzio viene diretta dal signor Eduart Pashuku, e inaugurerà il palinsesto delle gare del campionato di Serie C 2019-2020 in programma domenica 8 dicembre. La sfida, valida per la diciottesima giornata del girone C, si disputerà presso lo stadio “Partenio” di Avellino, con fischio d’inizio alle 14.30, trenta minuti prima dell’orario originariamente stabilito. Saranno chiamati a una reazione d’orgoglio gli ospiti, allenati dal grande ex di giornata, Giovanni Bucaro: i siciliani, infatti, nell’ultimo turno hanno rimediato una pesante sconfitta casalinga (2-7) per mano della Vibonese, chiudendo il primo tempo già sotto di quattro reti. La compagine di Siracusa è in piena zona rossa: diciottesimo posto a quota 11 punti insieme al Rieti e a +1 sull’ultima piazza, occupata dal Rende. L’ultimo successo risale addirittura a un mese fa (3-1 alla Cavese): da allora, 2 pareggi e altrettanti ko. I padroni di casa, invece, si sono lasciati alle spalle un periodo complicato inanellando due vittorie di fila e issandosi al tredicesimo posto con la Paganese (20 punti). L’obiettivo, chiaramente, è di scalare ulteriormente la graduatoria e guadagnarsi un piazzamento che valga l’accesso ai play-off di fine stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Sicula Leonzio sarà garantita in esclusiva da Eleven Sports. Il match sarà visibile in diretta sul sito internet dell’emittente o mediante la sua app ufficiale, dunque di fatto solo in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone abbonandosi al servizio oppure acquistando singolarmente la partita, ad un prezzo fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO SICULA LEONZIO

Per quanto concerne le formazioni di Avellino e Sicula Leonzio, indubbiamente i due tecnici cercheranno di presentarsi con il miglior undici possibile all’appuntamento. I padroni di casa, guidati da Eziolino Capuano, si disporranno in campo con il 3-5-2. Tonti in porta, Illanes Minucci, Zullo e Morero a comporre la linea a tre di difesa. Larghi sulle corsie esterne dovrebbero agire Laezza e Parisi, mentre nella tonnara di mezzo troveranno collocazione Micovschi, De Marco e Di Paolantonio. Il tandem offensivo, salvo ribaltoni, sarà formato da Alfageme e Charpentier. La Sicula Leonzio dovrebbe rispondere con Nordi tra i pali, De Rossi, Sosa, Petta e Sabatino nella difesa a quattro. Tre gli uomini di centrocampo: Esposito playmaker basso, Maimone interno di destra e Sicurella interno di sinistra. Vitale, Lescano e Bariti dovrebbero infine comporre il trio d’attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico ampiamente favorevole all’Avellino, secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 è infatti quotato a 1,80, mentre la vittoria degli ospiti paga addirittura 4,50 volte l’importo giocato. Il pareggio al 90’ è un’opzione quotata a 3,30.



