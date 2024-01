Diretta/ Avellino Sorrento (risultato 0-0) streaming video tv: ci prova Ravasio! (Serie C, 29 gennaio 2024)

DIRETTA AVELLINO SORRENTO (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Campania la partita tra Avellino e Sorrento è cominciata da una quindicina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti guidati dal tecnico Maiuri si affacciano in zona offensiva sparando alto con Ravasio al 13′ ed i padroni di casa allenati da mister Pazienza replicano al 14′ con un tiro di Sgarbi parato da Del Sorbo. Intanto l’arbitro ha già ammonito Sgarbi al 6′ e Patierno all’8′ per simulazione tra i calciatori dell’Avellino. Ecco le formazioni ufficiali: AVELLINO (3-5-2) – Ghidotti; Cionek, Cancellotti, Rigione; Ricciardi, Lores Varela, Armellino, De Cristofaro, Tito; Sgarbi, Patierno. Allenatore: Pazienza. SORRENTO (4-3-3) – Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto; Messori, Cuccurullo, De Francesco; Badje, Ravasio, Vitale. Allenatore: Maiuri. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA AVELLINO SORRENTO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Avellino Sorrento, essendo una partita di Serie C, sarà disponibile per tutti gli abbonati alla tv satellitare Sky, essendo un’esclusiva di questa emittente. In alternativa si potrà seguire lo scontro sulla piattaforma di streaming online NowTv, previo acquisto del pacchetto Calcio.

SI GIOCA

Mancano solo pochi minuti alla diretta di Avellino Sorrento, una partita che rappresenta un derby campano all’interno di questo turno di campionato. Padroni di casa che si ritrovano al secondo posto in classifica con 41 punti, a -7 dalla capolista Juve Stabia che però ha ovviamente già giocato nella 23^ giornata. La classifica sorride agli irpini che si ritrovano con 34 gol fatti e 15 subiti, come la seconda difesa meno battuta di questo campionato. Dal punto di vista offensivo, invece, rappresenta il secondo miglior attacco del campionato, sotto solamente al Crotone che ne ha fatti tre in più.

Grande merito in zona gol che va dato al duo formato da Gori e Patierno, entrambi a quota 8 in campionato. Rimanendo in tema marcatori bisogna citare Mario Ravasio. L’attaccante del Sorrento ha già fatto 9 gol quest’anno trascinando la propria squadra all’ottavo posto in classifica con ben 32 punti. Le reti realizzate in totale sono 25 mentre 22 quelle subite. Il derby campano si accende e manca soltanto il fischio di inizio. Adesso mettiamoci comodi perché finalmente sta per arrivare il momento che stavamo aspettando: finalmente la diretta di Avellino Sorrento può prendere il via! (Marco Genduso)

AVELLINO SORRENTO: DERBY CON IRPINI FAVORITI!

La diretta di Avellino Sorrento, in programma oggi 29 gennaio alle 20:45, è valida per la 23ª giornata di Serie C. L’Avellino è attualmente impegnato nella lotta per il vertice della classifica, però arriva a questa partita dopo un pareggio che ha rallentato leggermente la sua corsa al primo posto. La Juve Stabia però mostra segni di indebolimento, una vittoria oggi sarebbe di fondamentale importanza per consolidare la posizione e continuare la lotta per la leadership.

Per quanto riguarda il Sorrento, gli ospiti arrivano a questa sfida con un rullino di marcia impressionante. La squadra costiera ha registrato tre vittorie consecutive e due pareggi nelle ultime cinque partite, dimostrando una grande abilità nel tenere il passo con le prime della classe. La gara dunque si prospetta un test decisivo per motivi diversi ma per entrambe le squadre, ma chi avrà la meglio tra la sete di primeggiare in campionato e la possibilità invece di lottarsi il tutto per tutto nella post-season?

AVELLINO SORRENTO: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo ora alla parte della diretta di Avellino Sorrento dove analizziamo le probabili formazioni delle due squadre: la presenza di Ricciardi sulla fascia destra è fondamentale per i padroni di casa. Il terzino è noto per la sua versatilità, alternando efficaci coperture difensive con incursioni centrali sull’area avversaria che spesso mettono in difficoltà la retroguardia. In attacco invece, la presenza di Gori è altrettanto significativa: il giocatore, grazie alla sua fisicità, diventa un’arma preziosa per sfruttare dei cross spioventi.

Passando al Sorrento, ci si aspetta un 4-3-3 con Ravasio come unica punta, supportato da Vitale e Badje. Ravasio, posizionato al centro dell’attacco, si prefigge di essere la principale fonte di gol, mentre Vitale e Badje agiranno come supporti, cercando di fornire assist e sfruttare gli spazi lasciati dalla punta.

AVELLINO SORRENTO, LE QUOTE

Per la diretta di Avellino Sorrento possiamo osservare delle quote di StarCasinò molto interessanti: 1,7 per la vittoria dei padroni di casa, mentre il pareggio è fissato a 2,1. La vittoria ospite invece è data a 2,7.











