Diretta Avellino Spezia, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Partenio per la nona giornata di Serie B 2025/2026.

DIRETTA AVELLINO SPEZIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Avellino Spezia? Facciamo il punto della situazione cercando di capire chi tra le due formazioni avrà le maggiori possibilità di portare altri tre punti alla propria classifica. L’Avellino è tra le squadre più equilibrate del campionato: 54% di possesso medio, 1,5 xG, 0,9 xGA, e una difesa che respinge l’83% dei tiri interni all’area, miglior dato del girone. Il 71% delle azioni da gol nasce da palle recuperate a metà campo, dove la squadra impone densità e aggressività.

Lo Spezia predilige un calcio più tecnico: 59% di possesso, 1,8 xG, 1,7 xA, e un elevato ritmo di passaggi (480 di media a gara). Tuttavia, soffre le squadre che pressano alto (39% dei gol subiti da errori in costruzione). Avellino più esplosivo nei finali (44% dei gol dopo il 70’), Spezia più incisivo nella mezz’ora centrale (51% tra 30’ e 60’). Sul piano fisico, equilibrio (10,5 km per giocatore), ma più ammonizioni liguri (3,0 a gara contro 2,2 degli irpini). Adesso via al commento live della diretta di Avellino Spezia, finalmente si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA AVELLINO SPEZIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Occorre essere iscritti a DAZN per poter vedere la diretta Avellino Spezia senza andare allo stadio e comprare un biglietto per assistere al match. Un’altra soluzione è quella di abbonarsi a LaB Channel per la visione in streaming del match tramite l’applicazione di Amazon Prime Video.

AVELLINO SPEZIA, OSPITI A SECCO DI SUCCESSI

Comincerà sabato 25 ottobre 2025 alle ore 15:00 la diretta Avellino Spezia. Presso lo Stadio Partenio-Adriano Lombardi i padroni di casa hanno bisogno di aggiudicarsi una buona vittoria contro gli ospiti di giornata in modo tale da riscattare la sconfitta rimediata in trasferta nello scorso turno del campionato di Serie B 2025/2026.

I biancoverdi hanno appunto perso il derby regionale contro la Juve Stabia subendo un netto 2 a 0 senza riuscire a rimontare i gol segnati da Mosti e Bellich nel giro di tre minuti sul finire del primo tempo. Le Vespe sono state così capaci di sorpassare in classifica i Lupi, rimasti bloccati a quota dodici e raggiunti anche dalla Reggiana.

Prosegue invece il momento negativo dei liguri, incapaci di aggiudicarsi almeno un successo in questa prima parte della stagione. La nona giornata del torneo potrebbe essere l’occasione ideale per provare a rilanciarsi dall’ultimo posto occupato con soli tre punti racimolati nelle otto gare già disputate dall’inizio dell’annata calcistica.

Gli Aquilotti sono reduci dal KO per 1 a 2 ottenuto sul proprio campo contro il Cesena: in quella circostanza gli emiliani hanno saputo rispondere allo svantaggio iniziale firmato da Gianluca Lapadula con i due gol siglati in rimonta dal suo omonimo Frabotta, protagonista con una doppietta realizzata a ridosso dell’intervallo.

AVELLINO SPEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Avellino Spezia: 3-5-2 iniziale con Iannarilli fra i pali, Cancellotti, Simic e Fontanarosa dietro, Missori, Kumi, Palmiero, Sounas e Cagnano nel mezzo, Russo e Biasci davanti per i padroni di casa che non avranno a disposizione lo squalificato Roberto Insigne. Il tecnico D’Angelo dovrebbe far cominciare a sua volta la gara ai suoi uomini impiegando il modulo 3-5-2 con Sarr portiere titolare, Wisniewski, Hristov e Mateju in difesa,, Cassata, Nagy, Esposito, Kouda ed Aurelio a centrocampo, Lapadula e Soleri in attacco.

AVELLINO SPEZIA, LE QUOTE

L’esito finale della diretta Avellino Spezia non risulta poi essere così scontato come ci si aspetterebbe considerando il distacco in classifica maturato fra queste due compagini se si analizzano per esempio le quote proposte da Sisal. L’agenzia di scommesse reputa infatti che gli ospiti possano essere i favoriti per il successo ed il segno 2 viene fissato per questo motivo a 2.60. Il trionfo dei padroni di casa è quotato invece a 2.80 mentre il pareggio indicato dall’x è quotato a 3.00.