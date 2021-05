Diretta Avellino Sudtirol/ Streaming video tv: irpini sognano la B!

DIRETTA AVELLINO SUDTIROL: CHE SFIDA AL PARTENIO!

Avellino Sudtirol, in diretta dallo stadio Partenio, è la partita in programma oggi, domenica 30 maggio 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 17.30. Siamo nel vivo del secondo turno per la fase nazionale dei play off della serie C e sfida che ci si para di fronte quest’oggi è la prestigiosa diretta tra Avellino e Sudtirol, match che pure mette a confronto due grandi pretendenti per l’ultimo pass che vale la stagione 2021-22 della Serie B.

Padroni di casa saranno gli irpini, che chiusa la stagione regolare del girone C con il terzo posto, pure non hanno demeritato finora nel tabellone dei play off, dove pure hanno superato un avversaro ostico come è stato il Palermo. Di contro un’altra gran candidata alla promozione al secondo campionato italiano come è il Sudtirol di Vecchi che pure non è stata impeccabile nel post season. I biancorossi (terzi nel campionato regolare), nella prima fase nazionale ha fatto ben faticato contro la Pro Vercelli, battuta solo in extremis nel turno di ritorno solo pochi giorni fa. Dopo una partenza non perfetta per Avellino e Sudtirol è tempo di fare sul serio per la lotta promozione: vedremo però che dirà il campo.

DIRETTA AVELLINO SUDTIROL STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Sudtirol non sarà purtroppo disponibile, tuttavia possiamo segnalare che come sempre in Serie C sarà a disposizione la diretta streaming video fornita da Eleven Sports anche nella fase dei playoff, su abbonamento o anche acquistando l’evento singolo. Altrimenti, siti Internet e profili social delle due società saranno le principali fonti di informazione.

DIRETTA AVELLINO SUDTIROL: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per il big match della seconda fase nazionale dei play off della Serie C, facile immaginare che entrambi i tecnici oggi puntino solo i loro titolari più in forma, per disegnare le probabili formazioni della diretta Avellino e Sudtirol. Ecco che allora i bianco verdi oggi saranno in campo con il classico 3-5-2, dove pure in difesa sarà subito spazio per Illanes, Dossena e Laezza, posti di fronte a Forte, fedele tra i pali. Per il centrocampo si faranno dunque avanti D’Angelo, come Aloi e Carriera: toccherà a Tito e Ciancio completare lo schieramento sull’esterno. Spazio poi per Maniero e Fella in attacco, anche se dalla panchina scalpitano Bernadotto e Santaniello.

Sarà invece 4-3-2-1 per il Sudtirol di Vecchi, che invece non dubita di Odogwu, come di Voltan e Casiraghi per completare lo schieramento offensivo biancorosso. Per il centrocampo il suddito quest’oggi poi si affiderà a Gatto in cabina di regia, come pure a Tait e Fink: in difesa sarà spazio per Fabbri, Polak, Vinetot e Morelli dal primo minuto.



