Diretta Avellino Teramo/ Streaming video e tv: Lupi per la riconferma (Serie C)

Avellino Teramo, in diretta dallo stadio Partenio, e prevista oggi sabato 7 settembre 2019 alle ore 20.45, sarà una delle sfide in programma nella terza giornata del campionato di Serie C nel girone C. Nella seconda giornata di campionato, dopo il pesante 3-6 interno subito contro il Bari, gli irpini hanno regalato ai loro tifosi una grande risposta, passando di misura sul campo della Vibonese grazie alla rete di Rossetti nel quarto d’ora finale della partita. Dopo un’estate travagliata, un segnale positivo per una squadra che innanzitutto non vuole perdere il professionismo. Dall’altra parte il Teramo torna in campo dopo aver rinviato il match della seconda giornata contro la Sicula Leonzio. All’esordio gli abruzzesi erano stati sconfitti dal Catanzaro in un match combattuto, ma che aveva visto i calabresi imporsi con il risultato di 2-1.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Avellino Teramo, di questo sabato 7 settembre 2019 non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, sul digitale terrestre o sul satellite, che non trasmetteranno il match. Si potrà però vedere la partita in esclusiva in diretta streaming video via internet, con un abbonamento a Elevensports.it, con la piattaforma che offrirà il match tramite smart tv o pc sul sito, o con l’applicazione per dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO TERAMO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Avellino-Teramo, questa sera alle ore 20.45 presso lo stadio Partenio. I padroni di casa irpini allenati da Ignoffo schiereranno un 4-5-1 con Abibi; Celjak, Zullo, Morero, Laezza, Parisi; Alfageme, Rossetti, Di Paolantonio, Micovschi; Albadoro. Risponderà il Teramo di Tedino schierato con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Tomei; Cancellotti, Cristini, Piacentini, Di Matteo; Santoro, Arrigoni, Ilari; Mungo; Cianci, Martignago.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Teramo favorito per la conquista dei tre punti contro l’Avellino. Vittoria interna proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio viene quotato 2.90 mentre la vittoria in trasferta viene proposta a una quota di 2.55. Per quanto riguarda il totale dei gol realizzati nel corso della partita, per l’under 2.5 la quota viene fissata a 1.60, mentre l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.15.



