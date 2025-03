DIRETTA AVELLINO TRAPANI (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

L’Avellino parte con il piede giusto nei primi minuti contro il Trapani, mettendo subito pressione alla difesa avversaria. La prima grande occasione del match arriva dai piedi di Patierno, che riesce a liberarsi bene in area e calciare con precisione verso la porta. Il suo tiro sembra destinato a insaccarsi, ma il portiere siciliano si oppone con un grande intervento, deviando il pallone in calcio d’angolo.

Il Trapani prova a riorganizzarsi dopo lo spavento, cercando di non concedere troppo spazio agli attaccanti biancoverdi, ma l’Avellino sembra aver iniziato con il giusto piglio, mostrando aggressività e voglia di sbloccare subito il risultato. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA AVELLINO TRAPANI (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Andiamo a vedere qualche numero relativo alla diretta di Avellino Trapani: L’Avellino si dimostra più prolifico in attacco, con una media di 1.73 goal segnati a partita, rispetto all’1.53 del Trapani. Tuttavia, entrambe le squadre concedono qualcosa in difesa: i biancoverdi subiscono 1.07 reti di media, mentre i siciliani sono leggermente più vulnerabili con 1.53 goal subiti a gara. Dal punto di vista dei risultati, l’Avellino ha ottenuto più vittorie (53.33% contro il 36.67% del Trapani), confermandosi una squadra più solida e concreta. Entrambe le formazioni registrano un’alta percentuale di partite con almeno due goal totali (Over 1.5), attestandosi al 70%, mentre il numero di incontri con tre o più reti (Over 2.5) è leggermente più elevato per il Trapani (56.67% contro il 53.33% dell’Avellino).

Quando si tratta di gare in cui entrambe le squadre trovano la via del goal (Both Teams to Score – BTTS), i campani si attestano al 53.33%, mentre il Trapani è leggermente più basso con il 46.67%. Sul piano disciplinare, il Trapani è più falloso, avendo collezionato 88 cartellini totali contro gli 80 dell’Avellino. Anche la media di cartellini gialli per partita è più alta per i siciliani (2.87 contro 2.53), mentre i cartellini rossi sono leggermente più frequenti per l’Avellino (0.13 di media contro 0.07). Passiamo adesso al commento live. (agg. Gianmarco Mannara)

AVELLINO TRAPANI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Avellino Trapani in tv sarà in chiaro per tutti grazie a Rai Sport, oltre che su Sky Sport per gli abbonati. Raddoppia quindi anche la diretta streaming video, su Rai Play oltre che Sky Go e Now Tv.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA AVELLINO TRAPANI IN STREAMING RAIPLAY

AVELLINO TRAPANI: GLI IRPINI SONO SECONDI

La diretta Avellino Trapani godrà della ribalta televisiva e per questo avrà inizio alle ore 20.30 di stasera, mercoledì 12 marzo 2025, nel girone C di Serie C, che ha i padroni di casa irpini fra le squadre di maggiore spicco. Infatti l’Avellino arriva dalla vittoria sul campo del Messina che ne ha consolidato la seconda posizione, in piena corsa quindi per l’obiettivo massimo della promozione. L’odierno match casalingo potrebbe essere l’occasione per un ulteriore passo in avanti, anche se il Trapani non è da sottovalutare.

Dal punto di vista siciliano, questa non sarà la partita più semplice per riscattare lo scivolone casalingo contro il Monopoli di sabato scorso, però il Trapani ha poco da perdere in questo turno infrasettimanale. Un risultato negativo non sarebbe una tragedia, mentre un acuto a sorpresa sarebbe un passo in avanti fondamentale sulla strada della qualificazione per i playoff, principale obiettivo dei siciliani nel finale di stagione. Ecco allora a una intrigante diretta Avellino Trapani, con gli irpini favoriti ma chissà…

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO TRAPANI

Il modulo 4-3-1-2 dovrebbe essere il riferimento per Raffaele Biancolino nelle probabili formazioni per la diretta Avellino Trapani. I padroni di casa irpini potrebbero riproporre il tandem d’attacco Lescano-Patierno, mentre a centrocampo spiccano il regista Palmiero ma anche Sounas, autore del gol vittoria a Messina, infine capitan Rigione guiderà la difesa a quattro davanti al portiere Iannarilli.

La replica del Trapani di mister Vincenzo Torrente potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 3-5-2 nel quale capitan Sabatino e Celiento sono i riferimenti difensivi davanti al portiere Ujkaj, sulle fasce cercano conferma i quasi omonimi Liotti e Ciotti, in mezzo al campo dovrebbe “guidare” Verna ed infine in attacco i due titolari del Trapani potrebbero essere Anatriello e Stensrud.