DIRETTA AVELLINO TURRIS: UN DERBY DECIOSO IN PARTENZA?

La diretta Avellino Turris sarà un derby campano con ben poca festa però alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 2 febbraio 2025, per il girone C di Serie C. Infatti al centro dell’attenzione c’è inevitabilmente la crisi nera della società Turris, che in settimana ha subito ulteriori 6 punti di penalizzazione, che aggiungendosi al -5 già inflitto in precedenza porta a un totale di 11 i punti sottratti in classifica alla società di Torre del Greco, che di fatto ha un piede in Serie D, perché comprensibilmente nelle ultime settimane è nettamente peggiorato anche il rendimento della squadra sul campo.

Di tutto questo avrà il dovere di approfittarne l’Avellino, che logicamente oggi pomeriggio si presenterà da grande favorita davanti al pubblico amico dello stadio Partenio per la diretta Avellino Turris. Gli irpini arrivano da una bella vittoria per 0-3 sul campo del Latina, sono in striscia positiva da diverse settimane e grazie a ciò hanno raggiunto il quarto posto, dal quale potrebbe ancora essere possibile sognare anche il primato e con esso la promozione in Serie B senza playoff. Oggi ovviamente è quindi una partita da vincere per sfruttare l’occasione offerta dalla diretta Avellino Turris…

AVELLINO TURRIS IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE

La diretta Avellino Turris in tv sarà un’esclusiva di Sky Sport per i propri abbonati, per cui Sky Go e Now TV saranno i punti di riferimento per la diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO TURRIS

Le probabili formazioni per la diretta Avellino Turris ci ricordano che Raffaele Biancolino deve fare i conti con la squalifica di Enrico, per cui potrebbe essere Cionek a completare la difesa a quattro con Cancellotti, Rigione e Frascatore davanti al portiere Iannarilli; ecco poi Palmiero e De Cristofaro a centrocampo, mentre il trequartista Sounas e le due ali Panico a destra e Russo a sinistra agiranno alle spalle del centravanti Patierno.

Situazione delicatissima in casa Turris, mister Ezio Forziati deve pure fare a meno dello squalificato Esempio: in difesa potrebbero giocare il portiere Iuliano e davanti a lui Boli, Ndiaye, Desiato e Parodi; a centrocampo il terzetto con Castellano, Morrone e Pugliese, infine in attacco il tridente con Giannone e Nocerino ai fianchi della prima punta Porro.

PRONOSTICO E QUOTE: UN CASO PARTICOLARE

Considerata la situazione particolare, le agenzie di scommesse in linea di massima hanno escluso la diretta Avellino Turris dalle loro quote, dando per certa la vittoria dei padroni di casa irpini. Sarà poi il campo a dirci se tutto andrà davvero come previsto…