Diretta/ Avellino Vibonese streaming video tv: Irpini in volata (Serie C)

DIRETTA AVELLINO VIBONESE: PARTITA SENZA STORIA…

Avellino Vibonese, in diretta sabato 16 aprile 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino sarà una sfida valida per la 37^ giornata del campionato di Serie C. Irpini in volata per provare ad agganciare il secondo posto: i piani si sono sicuramente complicati dopo l’ultima sconfitta subita di misura sul campo del Bari, con i Galletti che non hanno fatto sconti lasciando gli irpini in classifica alle spalle del Palermo.

La Vibonese dopo la retrocessione a tavolino del Catania ha visto riaprirsi le prospettive stagionali che sembravano condurre a una mesta retrocessione diretta in Serie D. L’ultimo poker incassato a Campobasso ha dimostrato però come i calabresi dovranno tentare di cambiare rendimento per credere davvero nella salvezza. All’andata Avellino vincente di misura a Vibo Valentia, stesso risultato nell’ultimo precedente tra le due squadre in Irpinia il 23 dicembre 2020.

DIRETTA AVELLINO VIBONESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Vibonese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO VIBONESE

Le probabili formazioni della diretta Avellino Vibonese, match che andrà in scena allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino. Per l’Avellino, Carmine Gautieri schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Forte; Dossena, Scognamiglio, Bove; Ciancio, Carriero, Aloi, Kragl, Tito; Kanoute, Maniero. Risponderà la Vibonese allenata da Nevio Orlandi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Marson; Polidori, Suagher, Carosso; Corsi, Basso, Gelonese, Cattaneo, Blaze; Spina, Curiale.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Avellino Vibonese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Avellino con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo della Vibonese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 9.00.

