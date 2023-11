DIRETTA/ Avellino Virtus Francavilla video streaming tv: 8 precedenti recenti (Serie C, 4 novembre 2023)

DIRETTA AVELLINO VIRTUS FRANCAVILLA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Avellino Virtus Francavilla vede affrontarsi due formazioni che si sono trovate l’una contro l’altra all’interno di un rettangolo di gioco verde in ben 8 circostanze. La prima volta che queste squadre si sono affrontate è stato nel 2019 con il successo esterno dei pugliesi con il risultato di 0-1. Rete decisiva firmata da Perez. Gara di ritorno che invece presentò l’unico pareggio di questa rivalità. Nel 2020 secondo successo dei biancazzurri grazie alla rete decisiva firmata dall’argentino Vazquez. Avellino che riuscì ad avere la meglio il 28 Marzo 2021 grazie al rigore decisivo firmato, nel primo tempo, da Riccardo Maniero.

Diretta/ Virtus Francavilla Taranto (risultato 1-2) : Zonta al quarto di recupero! (Serie C, 29 ottobre 2023)

La sfida con più gol è quella giocata il 22 ottobre del 2022. Il risultato finale fu di 2-3 in favore degli irpini che si portarono in vantaggio, doppio, con le reti di Trotta e Illanes. Pareggio dei biancazzurri con Maiorino e Patierno, quest’ultimo attuale calciatore dei Lupi; rete nel finale firmata da Dell’Oglio. L’ultima sfida in ordine temporale è terminata con il successo dei pugliesi con il risultato di 0-1. (Marco Genduso)

DIRETTA/ Catania Avellino (risultato finale 0-2): irpini, tabù sfatato! (Serie C, 29 ottobre 2023)

AVELLINO VIRTUS FRANCAVILLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Avellino Virtus Francavilla sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Avellino Virtus Francavilla in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Avellino Virtus Francavilla, in diretta sabato 4 novembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino, sarà una sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie C. Il team campano prosegue nell’inseguimento della Juve Stabia capolista del girone C. La squadra guidata da Pazienza ha ottenuto la sesta vittoria consecutiva contro il Catania, puntando sulle prestazioni in attacco di Marconi e Gori.

Video/ Avellino Audace Cerignola (1-0) gol e highlights: Ricciardi all'ultimo respiro (25 ottobre 2023)

Dall’altra parte, il Francavilla arriva all’incontro con una serie di quattro sconfitte consecutive e punta sulle prestazioni di Artistico e Giovinco per risollevarsi dopo l’ultimo ko nel derby pugliese contro il Taranto. Per quanto riguarda i precedenti tra le due formazioni, il 25 febbraio scorso la Virtus Francavilla era riuscita ad acuire quella che all’epoca era stata una grave fase di crisi per l’Avellino, espugnando il “Partenio” col risultato di 0-1.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO VIRTUS FRANCAVILLA

Le probabili formazioni della diretta Avellino Virtus Francavilla, match che andrà in scena allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino. Per l’Avellino, Michele Pazienza schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ghidotti; Cancellotti, Benedetti, Mule; Ricciardi; Lores, Pezzella, Armellino, Sannipoli; Marconi, Gori. Risponderà la Virtus Francavilla allenata da Alberto Villa con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Forte; Accardi, Cruz Monteagudo, Gavazzi; Biondi, Di Marco, Izzillo, Macca, De Marino; Artistico, Giovinco.

AVELLINO VIRTUS FRANCAVILLA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Avellino Virtus Francavilla, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Avellino con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo della Virtus Francavilla, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA