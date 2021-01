Diretta Avellino Viterbese/ Streaming video tv: obiettivi diversi (Serie C)

DIRETTA AVELLINO VITERBESE: IRPINI FAVORITI!

Avellino Viterbese, diretta dall’arbitro Andrea Bordin della sezione Aia di Bassano del Grappa, si giocherà alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 31 gennaio 2021: l’appuntamento è fissato allo stadio Partenio della città campana per la ventunesima giornata del girone C di Serie C. Sicuramente le due formazioni scenderanno in campo con obiettivi differenti per dare vita alla diretta di Avellino Viterbese. I padroni di casa infatti arrivano da una bella vittoria per 0-2 sul campo della Turris che ha consolidato l’Avellino come terza forza del girone C a quota 34 punti in classifica: il primo posto è irraggiungibile, ma i lupi irpini puntano naturalmente alla migliore posizione possibile in quella che sarà la griglia dei playoff. Per la Viterbese l’ultimo risultato è stato il pareggio nel recupero con il Catanzaro dopo la sconfitta casalinga contro la Ternana: nessun dramma, ma è la classifica a preoccupare perché 19 punti vorrebbero dire zona playout, dunque ai laziali serve una svolta. Potrà arrivare già ad Avellino oggi pomeriggio?

DIRETTA AVELLINO VITERBESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Avellino Viterbese non sarà disponibile, ma possiamo comunque ricordare l’immancabile diretta streaming video tramite Eleven Sports, che trasmette tutte le partite del campionato di Serie C 2020-2021 sia per i suoi abbonati sia per chi volesse acquistare la partita come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO VITERBESE

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Avellino Viterbese basandoci sulle scelte dei due allenatori nella scorsa giornata. Per i padroni di casa dell’Avellino dunque modulo 3-5-2 con Illanes, Miceli e Silvestri nella retroguardia a tre davanti al portiere Forte; folta linea di centrocampo a cinque che era stata composta da Ciancio, Carriero, Aloi, D’Angelo e Tito, infine il tandem d’attacco con Maniero e Fella titolari. Per la Viterbese possiamo invece ricordare un 4-3-3 con Daga in porta; difesa a quattro formata da Baschirotto, Mbende, Markic e Urso; terzetto di centrocampo formato da Salandria, Bensaja e Besea, infine nel tridente offensivo avevamo visto in azione Bezziccheri, Tounkara e Murilo.

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Avellino Viterbese in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Padroni di casa favoriti: il segno 1 dunque è quotato a 1,65. Si sale poi a quota 3,60 in caso di pareggio (segno X) e fino a 5,00 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria esterna della Viterbese.



