DIRETTA/ Az Alkmaar Anderlecht streaming video tv: l’arbitro è il nostro Davide Massa

DIRETTA AZ ALKMAAR ANDERLECHT: L’ARBITRO

La diretta di AZ Alkmaar Anderlecht sarà diretta dall’arbitro italiano Davide Massa, con assistenti Filippo Melo e Stefano Alassio. Quarto ufficiale sarà Daniele Chiffi, mentre al Var ci sarà Marco Di Bello, affiancato da Fabio Maresca. Arbitri italiani per questo ritorno dei quarti di finale di Conference League, sul rettangolo verde uno dei fischietti nostrani più esperti: il 41enne di Imperia è arbitro FIFA dal 2014 e ha grande tradizione europea.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE/ La Fiorentina e lo scenario, diretta gol live score

In stagione ha già diretto cinque partite in Champions League, due partite in Europa League e una partita in Nations League. In Italia, invece, ha raccolto sin qui 13 direzioni: totale di 81 ammonizioni, 4 espulsioni (una per doppia ammonizione e tre per rosso diretto) e 1 rigore assegnato. Come si comporterà stasera nella diretta di Az Alkmaar Anderlecht? Lo scopriremo insieme tra poco… (Aggiornamento di MB)

DIRETTA/ Fiorentina Lech Poznan streaming video tv: al Franchi arbitra Rade Obrenovic

AZ ALKMAAR ANDERLECHT STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Az Alkmaar Anderlecht sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Az Alkmaar Anderlecht, come per tutte le altre sfide di Conference League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

AZ ALKMAAR ANDERLECHT: OLANDESI FAVORITI!

AZ Alkmaar Anderlecht, in diretta giovedì 20 aprile 2023 alle ore 18.45 presso l’AFAS Stadion di Alkmaar, sarà una gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. Due squadre che sognano in grande dopo aver recitato un ruolo da protagonista sin qui: sarà una vera e propria battaglia per strappare il pass per le semifinali.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA LECH POZNAN/ Quote, Castrovilli sarà ancora titolare?

La gara d’andata disputata al Lotto Park ha visto prevalere l’Anderlecht con il risultato di 2-0: reti siglate da Murillo al 22’ e da Ashimeru al 70’. L’AZ Alkmaar dovrà fare l’impresa per la remuntada: necessaria una vittoria con almeno tre gol di scarto. In caso di vittoria con due reti di scarto, si andrà ai supplementari.

PROBABILI FORMAZIONI AZ ALKMAAR ANDERLECHT

Jansen e Riemer alle prese con i ballottaggi della vigilia, andiamo ad analizzare le probabili formazioni della diretta AZ Alkmaar Anderlecht. Partiamo dagli olandesi, il modulo è il consueto 4-3-3: Ryan, Sugawara, Beukema, Chatzidiakos, Kerkez, Clasie, Mijnans, Reijnders, Odgaard, Pavlidis, van Brederoide. Passiamo adesso ai belgi, in campo con il 4-4-2: Verbruggen, Murillo, Debast, Vertonghen, N’Diaye, Dreyer, Diawara, Ashimeru, Refaelov, Amuzu, Slimani.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

AZ Alkmaar favorito sull’Anderlecht secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire le quote per le scommesse grazie a Eurobet: la vittoria degli olandesi è a 1,72, il pareggio è quotato 3,65, mentre il successo dei belgi paga 4,40 volte la posta. Ci saranno molte reti? L’Under 2,5 è a 1,87, mentre l’Over 2,5 è a 1,85. Più distanza tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,75 e 1,97.











© RIPRODUZIONE RISERVATA