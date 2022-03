Diretta/ AZ Alkmaar Bodo Glimt streaming video tv: mine vaganti (Conference)

DIRETTA AZ ALKMAAR BODO GLIMT: NORVEGESI VERA RIVELAZIONE!

AZ Alkmaar Bodo Glimt, in diretta giovedì 17 marzo 2022 alle ore 18.45 presso l’AFAS Stadion di Alkmaar sarà una sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Mine vaganti a confronto, il Bodo Glimt riparte dalla vittoria per 2-1 dell’andata, con la formazione norvegese che è riuscita comunque a confermare quanto di buono fatto in Europa in questa stagione, dal 6-1 alla Roma ai play off vinti contro il Celtic.

Probabili formazioni Roma Vitesse/ Quote: a centrocampo senza Sergio Oliveira

Gli olandesi nell’andata in Norvegia sono stati costretti a soccombere solo all’inizio del recupero a causa del rigore trasformato da Solbakken: nell’Eredivisie olandese l’AZ Alkmaar staziona nella zona alta della classifica a ridosso delle posizioni europee ma in questa Conference League si muove comunque come una outsider, in attesa di considerare le nuove prospettive stagionali che un passaggio del turno potrebbe offrire.

RISULTATI TORNEO DI VIAREGGIO 2022/ Partite al via, si gioca! Diretta gol live score

DIRETTA AZ ALKMAAR BODO GLIMT STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La diretta tv di AZ Alkmaar Bodo Glimt non dovrebbe godere di una diretta tv, salvo variazioni di palinsesto: le partite di Conference League non sono trasmesse sui canali del nostro Paese e dunque non si potrà avere a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire l’andata degli ottavi di finale. Consigliamo ad ogni modo di avvalervi delle informazioni utili che arriveranno attraverso i social network, in particolar modo le pagine della Uefa che in maniera specifica trattano questa competizione. Su Sky Sport ci sarà però la possibilità di seguire la Diretta Gol con aggiornamenti in diretta dell’incontro.

Diretta/ Giana Erminio Feralpisalò streaming video tv. Leoni in rilancio (Serie C)

PROBABILI FORMAZIONI AZ ALKMAAR BODO GLIMT

Le probabili formazioni della diretta AZ Alkmaar Bodo Glimt, match che andrà in scena all’AFAS Stadion di Alkmaar. Per l’AZ Alkmaar, Pascal Jansen schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Jensen, Sugawara, Hatzidiakos, Indi, Witry, Reijnders, de Wit, Clasie, Evjen, Pavlidis, Karlsson. Risponderà il Bodo Glimt allenato da Kjetil Knutsen con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Smits, Sampsted, Moe, Hoibraten, Wembangomo, Vetlesen, Hagen, Saltnes, Solbakken, Espejord, Pellegrino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta AZ Alkmaar Bodo Glimt, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’AZ Alkmaar con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Bodo Glimt, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.









© RIPRODUZIONE RISERVATA