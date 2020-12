Diretta Az Alkmaar Napoli/ Streaming video Tv8: decisiva per Gattuso (Europa League)

DIRETTA AZ ALKMAAR NAPOLI: GATTUSO, SENZA I 3 PUNTI SI COMPLICA TUTTO!

Az Alkmaar Napoli si gioca in diretta dall’AFAS Stadion, alle ore 21:00 di giovedì 3 dicembre: nella quinta giornata di Europa League 2020-2021 i partenopei vanno a caccia della qualificazione ai sedicesimi, partendo dal primo posto nella classifica del gruppo F. La doppia vittoria sul Rijeka ha portato Gennaro Gattuso a guardare tutti dall’alto in basso, e in più la sua squadra ha preso ancor più fiducia nell’ultimo turno di campionato, quando ha schiantato la Roma al San Paolo tornando a lanciare la sua candidatura per lo scudetto. Non sarà comunque una trasferta semplice quella in terra d’Olanda: infatti i biancorossi avevano vinto a Napoli la partita di andata, hanno 7 punti come la Real Sociedad e hanno bisogno di vincere per essere poi padroni del loro destino nell’ultima partita. Gattuso invece chiederà di chiudere subito i conti, perché poi le cose potrebbero complicarsi. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Az Alkmaar Napoli; aspettando che arrivi il calcio d’inizio possiamo provare a valutare quali saranno le scelte da parte dei due allenatori, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni di questa sfida.

DIRETTA AZ ALKMAAR NAPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Az Alkmaar Napoli è quella che sarà trasmessa in chiaro per questa giornata di Europa League: l’appuntamento è dunque sul canale Tv8 che potrete selezionare sul vostro digitale terrestre, e che è accessibile anche al numero 121 del decoder satellitare. Qui gli abbonati potranno seguire la partita anche sui canali di Sky Sport, con visione disponibile anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare su apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI AZ ALKMAAR NAPOLI

In Az Alkmaar Napoli Arne Slot non avrà a disposizione Svensson, il suo terzino destro titolare: sarà quindi Sugawara a giocare su quel lato del campo, con Wijndal sull’altro versante e una coppia centrale in difesa che sarà formata da Letschert e Martins Indi a protezione di Bizot. A centrocampo capitan Koopmeiners è il punto fermo, insieme a lui dovrebbe esserci ancora una volta Midtsjo; poi De Wit sarà il battitore libero che si staccherà per giocare a supporto del tridente offensivo, con Stengs, Boadu e Karlsson che dovrebbero essere confermati da destra a sinistra. Sarà turnover nel Napoli, con il ritorno di Ospina tra i pali, di Nikola Maksimovic al centro della difesa e di Ghoulam a sinistra; verso la conferma Di Lorenzo e Koulibaly, a centrocampo potrebbe esserci spazio per Bakayoko – squalificato nell’ultima di Serie A – a fare coppia con Lobotka favorito su Demme, Zielinski potrebbe fare la mezzala in un 4-3-3 o il trequartista nel 4-2-3-1 che prevedrebbe comunque due esterni in Politano e Lorenzo Insigne, come prima punta Osimhen potrebbe accomodarsi in panchina ma è appena rientrato, dunque sarà eventualmente disponibile per il campionato con Petagna che, in vantaggio su Mertens, sarà il riferimento offensivo per la squadra.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Az Alkmaar Napoli, per cui andiamo subito a vedere quanto viene proposto dalle quote: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 4,00 volte quanto messo sul piatto, per contro siamo ad un valore di 1,83 volte la puntata per il segno 2 che identifica il successo della squadra ospite. Il pareggio, come sempre regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,80 volte la vostra giocata con questo bookmaker.



