Diretta/ AZ Alkmaar Real Sociedad (Europa League) streaming video: il Napoli osserva

DIRETTA AZ ALKMAAR REAL SOCIEDAD: SPAGNOLI FAVORITI!

AZ Alkmaar Real Sociedad, in diretta dall’AFAS Stadion di Alkmaar in programma giovedì 26 novembre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Il Napoli osserva particolarmente interessato, considerando la situazione nel girone F: infatti la formazione partenopea, quella olandese e quella basca sono tutte a quota 6 punti in classifica. Battendo il Rijeka, la squadra di Gattuso potrebbe giovarsi del risultato tra l’AZ, che ha sorpreso gli azzurri al San Paolo, e la Real Sociedad che è invece stata battuta in casa dal Napoli. I baschi partono avvantaggiati nel doppio confronto grazie al gol di Portu che ha regalato la vittoria nella sfida del 5 novembre scorso. Dopo l’ultima vittoria in casa del Cadice la formazione di San Sebastian ha centrato la sesta vittoria consecutiva nella Liga, mantenendo la prima posizione con 3 punti di vantaggio sull’Atletico Madrid. Nell’Eredivisie olandese l’AZ Alkmaar ha ottenuto invece 3 vittorie consecutive che hanno risollevato la squadra ai bassifondi della classifica al settimo posto, pur ancora lontano dalle posizioni che valgono l’Europa.

DIRETTA AZ ALKMAAR REAL SOCIEDAD IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA SFIDA DI EUROPA LEAGUE

Ricordiamo che la diretta tv di AZ Alkmaar Real Sociedad sarà un’esclusiva dei canali sportivi di Sky, che detiene infatti i diritti per le partite di Europa League. Di conseguenza, gli abbonati potranno avvalersi, oltre alla diretta televisiva, anche del servizio di diretta streaming video per seguire il match tramite sito o app di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI AZ ALKMAAR REAL SOCIEDAD

Le probabili formazioni di AZ Alkmaar Real Sociedad, sfida che andrà in scena presso l’AFAS Stadion di Alkmaar. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Arne Slot con un 4-3-3: Bizot; Svensson, Letschert, Chatzidiakos, Wijndal; Koopmeiners, Midtsjo, De Wit; Stengs, Gudmundsson, Karlsson. Gli ospiti guidati in panchina da Imanol Alguacil schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Remiro; Gorosabel, Le Normand, Sagnan, Monreal; Merino, Zubimendi; David Silva, Portu, Oyarzabal; Isak.

PRONOSTICO E QUOTE

Concentriamoci infine riguardo al pronostico su AZ Alkmaar Real Sociedad secondo le quote fornite dall’agenzia Snai. I padroni di casa olandesi partono sfavoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 3.75, mentre poi si sale a quota 3.65 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 1.90 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di un’affermazione esterna della formazione basca.



© RIPRODUZIONE RISERVATA