Diretta/ AZ Alkmaar Rijeka (Europa League) streaming video tv: il Napoli osserva

DIRETTA AZ ALKMAAR RIJEKA: GLI OLANDESI POSSONO ALLUNGARE!

AZ Alkmaar Rijeka, diretta dal russo Ivanov, giovedì 29 ottobre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Il Napoli osserva con grande attenzione essendo impegnato nello stesso girone di queste due compagini. Proprio l’AZ Alkmaar ha sorpreso i partenopei al San Paolo nei match della prima giornata, un risultato inaspettato anche perché gli olandesi si presentavano falcidiati dai contagi da coronavirus. Il Rijeka invece è caduto di misura in casa, perdendo contro gli spagnoli della Real Sociedad che al momento comandano il girone assieme agli AZ. In campionato la formazione di Fiume è lontana 10 punti dalla vetta occupata dalla Dinamo Zagabria, nell’Eredivisie olandese invece l’Alkmaar ha pareggiato a L’Aja contro il Den Haag, curiosamente ottenendo il quinto pareggio consecutivo in altrettanti impegni disputati in campionato.

DIRETTA AZ ALKMAAR RIJEKA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di AZ Alkmaar Rijeka sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Europa League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI AZ ALKMAAR RIJEKA

Le probabili formazioni di AZ Alkmaar Rijeka, sfida che andrà in scena presso l’AFAS Stadion di Alkmaar. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Arne Slot con un 4-3-3: Bizot; Sugawara, Chatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, De Wit, Koopmeiners; Stengs, Gudmundsson, Karlsson. Gli ospiti guidati in panchina da Simon Rozman schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 5-4-1 come modulo di partenza: Nevistic; Tomecak, Escoval, Velkovskim Smolcic, Stefulj; Pavicic, Gnezda Cerin, Andrijasevic, Loncar; Kulenovic.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Europa League tra AZ Alkmaar e Rijeka queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.42, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 4.75 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 6.50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA