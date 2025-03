DIRETTA AZ ALKMAAR TOTTENHAM (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

È curioso notare che la diretta Az Alkmaar Tottenham, che prenderà il via tra poco, sia già stata disputata nel corso di questa Europa League: siamo abituati a vedere i rematch dai quarti di finale in avanti, ma la nuova formula ha rivoluzionato quasi tutto e soprattutto il super girone con otto giornate, e sette avversarie diverse per ciascuna squadra, ha reso più probabile che il sorteggio degli ottavi facesse incrociare due realtà già affrontatesi nel corso della prima fase. È il caso di Az Alkmaar e Tottenham, che infatti avevano giocato contro il 24 ottobre: in quel caso però eravamo a Londra, sede del match che andrà in scena tra una settimana.

DIRETTA/ Tottenham Manchester City (risultato finale 0-1): il City la chiude! (26 febbraio 2025)

Era finita con una vittoria del Tottenham, che a differenza di quanto sta accadendo in Premier League era riuscito ad avere un buon passo in Europa League, tanto da qualificarsi direttamente agli ottavi: il gol decisivo lo aveva segnato su rigore Richarlison, all’inizio del primo tempo, poi nel finale l’Az Alkmaar era anche rimasto in inferiorità numerica per l’espulsione, frutto di una doppia ammonizione, comminata a David Moller Wolfe. Adesso sarà interessante scoprire cosa succederà in una partita che è tutt’altro che scontata, e nella quale potrebbe davvero succedere di tutto: lasciamo che a parlare sia il campo, la diretta Az Alkmaar Lazio sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Liverpool Tottenham (risultato finale 4-0): Spurs travolti! (6 febbraio 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA AZ ALKMAAR TOTTENHAM, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta AZ Alkmaar Tottenham dovrete usufruire di Sky Sport e dunque abbonarvi collegandovi al canale 254. Invece la diretta streaming è visibile sempre su abbonamento sull’applicazione Sky Go.

QUALITÀ IN CAMPO

Tra le gare che apriranno gli ottavi di finale di Europa League c’è anche la diretta AZ Alkmaar Tottenham, in programma giovedì 6 marzo 2025 alle ore 18:45. Una sfida molto interessante tra olandesi e inglesi per un posto ai quarti.

L’AZ è approdata a questo turno della fase ad eliminazione diretta dopo aver battuto il Galatsaray 4-1 ad Alkmaar e 2-2 in Turchia dunque complessivamente 6-3. Un grande risultato dopo un match d’andata spettacolare.

DIRETTA Tottenham Elfsborg (risultato finale 3-0) : vittoria netta degli Spurs (30 gennaio 2025)

Il Tottenham invece si è qualificata direttamente con il quarto posto nel girone unico dopo aver collezionato 17 punti in 8 partite, arrivando dietro solamente alla Lazio di Baroni, Atletico Bilbao e ai connazionali del Manchester United

LE PROBABILI FORMAZIONI AZ ALKMAAR TOTTENHAM

L’AZ Alkmaar si disporrà con il 4-2-3-1. In porta Owusu-Oduro, difesa a quattro composta da Maikuma, Goes, Alexandre Penetra e Moller Wolfe. A centrocampo Koopmeiners e Belic con Poku, Mijnans e Lahdo dietro a Parrott.

Il Tottenham replicherà col 4-3-3: tra i pali Vicario, pacchetto arretrato formato da Pedro Porro, Gray, Danso e Udogie. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Bergvall, Bentancur e Maddison con Johnson, Tel e Odobert tridente offensivo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE AZ ALKMAAR TOTTENHAM

I favoriti sono gli ospiti ovvero il Tottenham a 2.00 con l’1 fisso dell’AZ a 3.40. Il segno X è offerto a 3.75 mentre Over e Under 2.5 rispettivamente a 1.62 e 2.30.