DIRETTA/ AZ Alkmaar West Ham video streaming tv: come vanno in campionato?

Parlando della diretta di Az Alkmaar West Ham possiamo fare una considerazione sull’andamento delle due squadre nei rispettivi campionati. Stagione difficilissima per il West Ham, che con due giornate da giocare in Premier League non è ancora tecnicamente salvo: ha 6 punti di vantaggio sul Leeds e una differenza reti superiore, ma deve stare attento a non tirare troppo la corda dopo il ko contro il Brentford, pur avendo bisogno di un solo punto per confermare la massima categoria del calcio inglese.

L’Az Alkmaar invece è terzo in Eredivisie: tre vittorie e un pareggio l’hanno portato a superare l’Ajax, la posizione non migliorerà (-7 dal Psv con due turni da disputare) e anzi bisogna guardarsi le spalle dagli assalti dei Lancieri, anche perché dopo la trasferta di Nijmegen contro il NEC l’Az Alkmaar sarà all’AFAS Stadion ma contro il Psv Eindhoven, dunque per blindare la sua terza posizione in classifica dovrà essere quadi perfetto. Vedremo, la semifinale di Conference League con in palio l’ultimo atto a Praga potrebbe davvero aiutare in tal senso… (agg. di Claudio Franceschini)

Ricordiamo che la diretta tv di AZ Alkmaar West Ham sarà trasmessa sui canali di Sky Sport (Sky Sport numero 255), dunque gli abbonati potranno avvalersi anche della diretta streaming video di AZ Alkmaar West Ham grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa ovviamente rimane la piattaforma DAZN, per una visione in diretta streaming video come per tutte le partite di Conference League.

AZ Alkmaar West Ham, in diretta giovedì 18 maggio 2023 alle ore 21.00 presso il St. Jakob Park di Basilea, sarà una sfida valida per la semifinale di ritorno di Conference League. Olandesi chiamati a una nuova rimonta in campo europeo dopo il 2-1 subito all’andata all’Olympic Stadium di Londra. L’AZ Alkmaar nei quarti di finale ha già ribaltato la situazione dopo aver restituito all’Anderlecht il 2-0 dell’andata, per poi passare il turno ai calci di rigore.

Gli olandesi hanno anche vinto la sfida contro la Lazio in casa negli ottavi di finale e puntano dunque sul fortino dell’AFAS Stadion contro gli Hammers che restano comunque sulla carta i favoriti della competizione. Il West Ham ha ormai blindato la salvezza in Premier League ma punta alla finale di Praga in Conference per nobilitare una stagione decisamente avara di soddisfazioni in campionato.

PROBABILI FORMAZIONI AZ ALKMAAR WEST HAM

Le probabili formazioni della diretta AZ Alkmaar West Ham, match che andrà in scena all’AFAS Stadion di Alkmaar. Per l’AZ Alkmaar, Pascal Jansen schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ryan; Sugawara, Chatzidiakos, Beukema, de Wit; Reijnders, Clasie; Odgaard, Mijnans, Van Brederode; Pavlidis. Risponderà il West Ham allenato da David Moyes con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Areola; Kehrer, Aguerd, Ogbonna, Emerson; Soucek, Rice; Bowen, Lucas Paquetá, Benrahma; Antonio.

AZ ALKMAAR WEST HAM LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta AZ Alkmaar West Ham, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Conference League. La vittoria dell’AZ Alkmaar con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del West Ham, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.70.











