Diretta Azerbaigian Francia streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live nelle qualificazioni mondiali, oggi 16 novembre 2025

DIRETTA AZERBAIGIAN FRANCIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Tra pochissimi istanti comincerà la diretta di Azerbaigian Francia, ma prima di entrare nel vivo dell’azione cerchiamo di capire a livello storico se i galletti hanno sempre predominato oppure se i padroni di casa si sono tolti qualche sfizio di tanto in tanto. Fin dal primo incontro ufficiale negli anni Novanta, la Francia ha imposto il proprio dominio tecnico e tattico, vincendo spesso con ampi margini e controllando il gioco con naturalezza. Il bilancio complessivo parla chiaro: 6 confronti totali, 6 vittorie francesi, con un punteggio aggregato che supera le venti reti segnate a fronte di appena due subite.

Le sfide di Baku e Parigi hanno quasi sempre avuto lo stesso copione: pressione alta, possesso francese vicino al 70% e qualità schiacciante nei singoli. Eppure, ogni volta che l’Azerbaigian affronta la Francia, lo fa come se fosse una finale, trascinato dal pubblico e dalla voglia di misurarsi con l’élite. Detto questo passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Azerbaigian Francia, si comincia finalmente, via! (agg. Gianmarco Mannara)

AZERBAIGIAN FRANCIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Non avremo una vera e propria diretta Azerbaigian Francia in tv, ma su Sky Sport – e quindi anche tramite i servizi della diretta streaming video – avremo la trasmissione Diretta Gol Qualificazioni Mondiali per seguire anche quanto accadrà a Baku.

AZERBAIGIAN FRANCIA: SENZA STORIA?

Appuntamento alle ore 18.00 oggi, domenica 16 novembre 2025, con la diretta Azerbaigian Francia: si giocherà allo Stadio della Repubblica Tofiq Bəhramov della capitale azera Baku per l’ultima giornata del girone D delle qualificazioni mondiali, che però ha già chiarito quali saranno i destini di entrambe le Nazionali.

Come prevedibile, nessuna speranza per l’Azerbaigian, che finora ha raccolto un solo punto ed è matematicamente ultimo. L’obiettivo quindi è solo quello di ben figurare contro la big del gruppo, che all’andata aveva vinto per 3-0 al Parco dei Principi, per provare a regalare una gioia da ricordare al pubblico di Baku.

La Francia ovviamente dal canto suo non vuole fare figuracce: ha matematicamente vinto il girone con il successo 4-0 contro l’Ucraina di giovedì sera, si è quindi assicurata già il posto ai Mondiali 2026 e oggi per Didier Deschamps sarà quindi un primo test ragionando verso l’obiettivo del titolo la prossima estate fra Usa, Messico e Canada.

Tecnicamente non ci sono paragoni, magari gli azeri saranno più motivati mentre per la Francia la lunga trasferta ha ben poco da offrire, però fare brutte figure internazionali non è certo mai un piacere per nessuno e allora crediamo che i Bleus vorranno onorare nel migliore dei modi anche la diretta Azerbaigian Francia per chiudere bene il girone.

PROBABILI FORMAZIONI AZERBAIGIAN FRANCIA

Aykhan Abbasov è il c.t. ad interim dei padroni di casa, giovedì si era affidato a un modulo 3-4-2-1 che potrebbe essere il riferimento per i caucasici nelle probabili formazioni per la diretta Azerbaigian Francia. Davanti avevamo avuto Bayramov e Aliyev sulla trequarti alle spalle del centravanti Akhundzade, ovviamente dal punto di vista tecnico il paragone sarà improponibile.

Didier Deschamps potrebbe invece fare turnover nel suo 4-2-3-1, come base diamo comunque il riferimento offensivo che giovedì aveva visto sulla trequarti Olise, Cherki e Barcola alle spalle di Mbappé, che tuttavia non potrà tentare subito di diventare il migliore marcatore di tutti i tempi per la Francia, con l’Ucraina è arrivato a 55 gol, a quota 57 c’è Olivier Giroud ma un problema fisico lo ha escluso da Baku, dove mancheranno anche lo squalificato Koné e Camavinga.

PRONOSTICO E QUOTE

Il fattore campo non dovrebbe bastare ad annullare il gap tecnico, il pronostico sulla diretta Azerbaigian Francia è quindi chiarissimo secondo le quote Snai: il segno 2 è dato quasi per certo a 1,08, già con il pareggio si salirebbe a 10,00, infine una vittoria azera varrebbe 22 volte la giocata.