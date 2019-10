Diretta Badalona Brescia/ Streaming video e tv: Leonessa in Spagna (Eurocup)

Badalona Brescia, che sarà diretta dagli arbitri Damir Javor, Igor Dragojevic e Vasiliki Tsaroucha, si gioca alle ore 20:45 di martedì 8 ottobre presso il Palau Olimpic: siamo nella seconda giornata del gruppo C della Eurocup 2019-2020. La competizione di basket è iniziata nel migliore dei modi per la squadra allenata da Nicola Brienza, che all’esordio ha battuto l’Unics Kazan: un successo importante per la squadra di Vincenzo Esposito che ha come obiettivo principale quello di arrivare alla Top 16, e da lì provare a giocarsela. L’avvio di campionato è stato sicuramente scintillante, anche se sabato sera è arrivato il primo ko sul campo di Brindisi; servirà dunque ripartire con nuova concentrazione, vedremo se nella diretta di Badalona Brescia la Leonessa sarà in grado di prendersi un successo esterno che, visto il blasone dell’avversario, sarebbe anche di grande prestigio.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Badalona Brescia non sarà disponibile sui canali tradizionali, ma è una delle partite che vengono fornite dal portale Eurosport Player: come lo scorso anno dunque gli abbonati alla piattaforma potranno seguire la partita di Eurocup in diretta streaming video, dotandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche il sito ufficiale della manifestazione, www.eurocupbasketball.com, sul quale trovare tutte le informazioni utili sulle due squadre.

DIRETTA BADALONA BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Badalona Brescia ci presenta una sfida interessante per la Leonessa, che va a giocare sul campo di una squadra che nella sua storia ha saputo raccogliere trofei nazionali e internazionali, anche se gli ultimi risalgono ormai a oltre dieci anni fa. Quel che conta per la Germani è vincere per confermarsi a punteggio pieno: gli spagnoli hanno aperto la loro Eurocup perdendo contro Nanterre e dunque sono affamati di punti per non complicare ulteriormente la situazione. La Top 16, vista anche la composizione del girone, è alla portata di Brescia che però dovrà mostrare di saper giocare con la stessa intensità vista due settimane fa contro Milano: la grande vittoria esterna sull’Olimpia ci ha detto che questo gruppo può ambire a grandi risultati, l’obiettivo in Europa è quello di superare il turno mentre in campionato si punta ai playoff sfuggiti lo scorso anno, per quello ci sarà tempo mentre la Eurocup è una questione che, almeno per quanto riguarda la prima fase, si risolve nel giro di poche settimane. Vedremo dunque quello che Esposito e i suoi ragazzi saranno in grado di fare questa sera, ormai manca sempre meno alla palla a due della partita.



